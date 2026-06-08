Tour Auvergne-Rhône-Alpes : journée tranquille pour Seixas, Charmig s'impose en solitaire sur la 2e étape, le classement

Au terme d'une 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes de transition pour Seixas et les favoris, Charmig s'est offert une victoire en solitaire.

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17:40 - Une nouvelle victoire en solitaire Ce succès de Charmig signe la 2e victoire en solitaire consécutive sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes après celle d'Alex Baudin sur la 1ere étape. Lors de l'édition 2025, un total de quatre étapes avaient été remportées de cette manière (Ivan Romeo, Tadej Pogacar à deux reprises et Lenny Martinez).

17:30 - 29e victoire pour le Danemark Cette saison, le Danemark affiche désormais 29 victoires après ce succès de Charmig. La France domine le classement avec 51 victoires cette saison.

17:20 - La victoire de Charmig en vidéo Revivez la victoire d'Anthon Charmig sur cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes en vidéo. La victoire pour Anthon Charmig au Puy-en-Velay !



Anthon Charmig wins Stage 2 ! #TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/p7kE3SHqat — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 8, 2026

17:14 - Le podium de la 2e étape Derrière Anthon Charmig, Henri-François Renard-Haquin et Vlad van Mechelen complètent le podium de cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

17:12 - Le calme avant la tempête pour Seixas, le classement Après une journée tranquille pour les favoris du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, les choses sérieuses devraient commencer dès demain avec un contre-la-montre très attendu, notamment par Paul Seixas.

17:11 - Victoire de Charmig ! Le Danois, le plus fort dans l'échappée, s'impose en solitaire sur cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes !

17:07 - La flamme rouge ! Charmig passe sous la flamme rouge avec 33 secondes d'avance sur les poursuivants. La victoire tend les bras au Danois !

17:04 - Charmig se rapproche de la victoire (km6) Le Danois se rapproche un peu plus de la victoire sur cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 20 secondes d'avance pour le coureur de la Uno X sur le duo Garcia Pierna/Braz Afonso.

17:02 - Bras de fer pour la victoire (km8) A 8 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Charmig ouvre seul la route mais doit contenir le retour du duo Garcia Pierna - Braz Afonso à 12 secondes. La victoire va se jouer entre ces trois hommes.

16:59 - Des attaques dans le peloton (km10) Sous l'impulsion de Buitrago et Leemreize, un petit groupe s'extirpe du peloton dans l'ascension de la côte de Saint-Vidal.

16:58 - Attaque de Charmig ! Le Danois place une attaque en fin d'ascension de la côte de Saint-Vidal. Le Français Braz Afonso et Garcia Pierna pointent à seulement 7 secondes !

16:54 - Attaque de Thomas ! Le Français tente un baroud d'honneur en posant une attaque avant que Charmig ne le contre. Le Tricolore jette l'éponge alors que Braz Afonso s'accroche dans la roue du Danois. Garcia Pierna complète le trio de tête.

16:52 - La côte de Saint-Vidal (km16) Place à l'ultime difficulté de cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec la côte de Saint-Vidal (2km à 6.8%). La victoire va sûrement se jouer entre les sept hommes de tête avec quatre Français en lice !

16:45 - Jonction à l'avant (km19) A l'avant de course, ils sont désormais 7 à ouvrir la route : Charmig, Garcia Pierna, van Mechelen, Jegat, Thomas, Braz Afonso et Renard-Haquin. A 2'15, Veistroffer, Diaz et Raisberg sont intercalés avec 2'40" d'avance sur le peloton.