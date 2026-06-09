Tour Auvergne-Rhône-Alpes : après la 3e étape, Baudin conserve in extremis son maillot jaune, Seixas limite la casse, le classement

La 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes a été remportée, ce mardi, par l'équipe Visma Lease a bike lors du contre-la-montre par équipes. Alex Baudin a conservé son maillot jaune pour quelques secondes sur son compatriote Kévin Vauquelin.

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18:00 - Le résumé de la 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes L'effort était court mais particulièrement intense. Pour cette 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, les équipes ont pu se tester avant le Tour de France sur un contre-la-montre par équipes de 28,4 kilomètres au Perreux. Et si la Jayco-AlUla a longtemps dominé avec un chrono de 33'46"56. La Movistar, d'abord, va mettre fin à cette domination avant que les grosses écuries ne fassent parler leur pointe de vitesse. Avec Paul Seixas dans ses rangs, la Decathlon CMA CGM est un peu à la peine aujourd'hui mais le Français va réussir à limiter la casse en terminant finalement à 45" de la Team Visma Lease a bike qui a survolé les débats. Emmenée par un Matteo Jorgenson des grands jours, la formation néerlandaise parvient à devancer la Netcompany Ineos pour 9" et EF Education EasyPost pour 29". Au sein de cette dernière, Kévin Vauquelin fait la belle opération de la journée se rapprochant d'Alex Baudin au classement général avec 12" de retard sur son compatriote avant une quatrième étape accidentée ce mercredi.

17:40 - La 12e place du classement général pour Seixas Le prodige français aura du travail durant la suite et la fin de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il pointe désormais à une minute de retard du leader au classement général, Alex Baudin. Le top 10 du classement général Alex Baudin - 10h01'01" Kévin Vauquelin +12" Oscar Onley +12" Matteo Jorgenson +15" Juan Ayuso +47" Mattias Skjelmose +47" Jorgen Nordhagen +50" Maxim Van Gils +56" Sean Quinn +56" Bruno Armirail +57"

17:20 - Le top 5 de la 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes Le classement de la 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes Visma Lease a Bike - 32'52"17 Netcompany Ineos +9"61 EF Education-EasyPost +29"41 Lidl-Trek +32"41 RedBull - Bora-hansgrohe +40"83

17:05 - La Visma Lease a bike au sommet Les abeilles, comme on les surnomme, ont survolé cette 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes après un temps de 32'52" et ont devancé l'équipe Netcompany Ineos et EF Education EasyPost.

17:02 - Baudin conserve son maillot jaune pour quelques secondes ! Le Français a résisté malgré l'excellent chrono de son compatriote Kévin Vauquelin qui était tout proche de lui subtiliser le maillot jaune de leader de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

17:00 - Alex Baudin lancé ! À la flamme rouge, le Français, leader du classement général du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, va tout donner pour conserver son maillot jaune.

16:59 - La Groupama-FDJ-United trop loin La formation française prend la 10e place provisoire de cette 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec un retard d'1'36" sur l'équipe Visma Lease a bike. Il ne reste plus que la formation du maillot jaune sur la route.

16:55 - La Visma Lease a bike prend la tête ! Nouveau leader dans cette 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ! L'équipe Visma Lease a bike, par l'intermédiaire de Matteo Jorgenson, est désormais devant Netcompany Ineos.

16:52 - Le maillot jaune de Baudin en danger ! Suivez la fin de la 3e étape en direct Ça va être l'histoire de quelques secondes ! Kévin Vauquelin est en tête de cette 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes et pourrait subtiliser le maillot jaune de leader à Alex Baudin qui donne tout avec son équipe.

16:49 - Netcompany Ineos et Vauquelin au sommet ! Avec 23" d'avance sur la Lidl-Trek, Kévin Vauquelin et l'équipe Netcompany Ineos s'emparent de la première place de cette 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le Français pourrait subtiliser le maillot jaune.

16:46 - La Red Bull-Bora-hansgrohe devance Seixas et la Decathlon CMA CGM Avec huit secondes de retard sur la Lidl-Trek, l'équipe de la Red Bull-Bora-hansgrohe s'empare de la deuxième place provisoire de cette 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

16:38 - Seixas limite la casse ! Le prodige français en termine avec ce contre-la-montre par équipes avec un gros finish. L'équipe Decathlon CMA CGM prend une deuxième place encore très provisoire avec 13" de retard.

16:37 - Ineos fait mal ! 20" d'avance au deuxième intermédiaire pour l'équipe Ineos qui va vraisemblablement prendre la tête de cette 3e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

16:35 - La Lidl-Trek prend les devants ! Avec 20" d'avance, l'équipe Lidl-Trek emmenée par Skjlemose et Ayuso détrône la Movistar qui ne sera pas restée longtemps en tête.