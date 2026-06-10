Tour Auvergne-Rhône-Alpes : suivez la 4e étape en direct, le classement

La 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes offre un parcours accidenté et pourrait convenir à bon nombre de coureurs ce mercredi alors que l'étau autour du maillot jaune Alex Baudin se resserre.

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14:55 - Un 6e coureur derrière le groupe de tête (94km) Pablo Castrillo, Raul Garcia Pierna et Matteo Vercher, qui ont été repris par Castellon, Fisher-Black et Bennett ont 10" de retard sur le groupe de tête qui dispose de 20" d'avance sur le peloton.

14:50 - Une nouvelle difficulté (97km) La Côte de Chougoirand (7.7km à 5.6%) se présente désormais aux coureurs qui sont un peu éparpillés partout. Quinn Simmons (Lidl-Trek), Andreas Kron (Uno-X Mobility) et Jordan Jegat (TotalEnergies) sont poursuivis par Castrillo, Garcia Pierna, Castellon, Bennett et Vercher.

14:45 - Un trio se détache (100km) Simmons, Kron et Jegat sont audacieux dans la Côte du Temple et prennent un peu d'avance sur le peloton. La première vraie échappée de cette 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ?

14:37 - Un abandon dans ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes (107km) L'Espagnol de la Red Bull - Bora - hansgrohe pose pied à terre dans cette 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le premier abandon pour l'équipe allemande.

14:31 - Et maintenant l'enchainement (111km) Le peloton, toujours groupé, va rentrer dans le dur de cette 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Côte du Temple (5.8km à 4.5%) marque le début de l'enchainement des cinq difficultés de la journée.

14:28 - Le sprint intermédiaire à Arlanc (113km) Et le maillot vert ajoute encore de précieux points à son compteur dans ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Raisberg prend les 10 points au sprint intermédiaire devant Hofstetter et Affini. Depuis le début du Tour, l'Israélien a remporté tous les sprints intermédiaires.

14:21 - De nouvelles tentatives (122km) Si le peloton tente de contrôler le rythme, les attaquants n'ont pas froid aux yeux et continuent de tenter des coups depuis le départ de cette 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

14:11 - Une 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes galère pour Veistroffer (131km) Tombé dès les premiers kilomètres de l'étape du jour, le Français Baptiste Vesitroffer est déjà relégué à deux minutes du peloton.

14:00 - Toujours pas d'échappée (138,5km) Le peloton ne veut toujours aucune échappée et les quelques groupes qui tentent de s'en aller sont très vite repris dans ce début de 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

13:48 - Le groupe de sept repris (147km) Parti au sommet du Col de la Croix de l'Arbre, le groupe de sept coureurs a déjà été repris. Retour à un peloton groupé dans cette 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

13:43 - Fin de la première ascension de la 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes (152km) C'en est terminé du Col de la Croix de l'Arbre et ils sont désormais sept à être à l'avant de la course. L'Italien Marco Frigo est passé en tête au sommet.

13:39 - Une cassure au sein du peloton (154km) Dans le Col de la Croix de l'Arbre, un groupe de quarante coureurs environ prend un peu d'avance sur une deuxième partie au sein du peloton.

13:35 - La première difficulté du jour (155km) Le peloton, toujours groupé, entame le Col de la Croix de l'Arbre longue de 4 km à une pente moyenne de 4,1 %.

13:31 - Veistroffer est distancé (159km) Pris dans une chute dès le début de cette 4e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le Français Baptiste Veistroffer est désormais distancé par le peloton. Touché à la cuisse droite, le coureur de la Lotto-Intermarché est en difficulté.