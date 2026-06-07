DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : une 1ère étape déjà folle, Seixas veut frapper fort d'entrée

Privé de Tadej Pogacar et de Jonas Vingegaard, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 s'ouvre ce dimanche en Isère avec Paul Seixas dans la peau du principal favori. Le jeune Français pourrait frapper fort dès la première étape entre Vizille et Saint-Ismier et s'emparer du maillot de leader.

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08:45 - Paul Seixas, scruté comme une star À seulement 19 ans, Paul Seixas vit déjà sous les projecteurs réservés aux plus grandes stars du cyclisme. À la veille du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau nom du Critérium du Dauphiné, la trentaine de journalistes réunis à Voiron témoignait de l'immense attente qui entoure désormais le jeune prodige de Decathlon CMA CGM. Chaque apparition, chaque déclaration et même le moindre détail de sa préparation sont scrutés, analysés et commentés. Pourtant, Seixas affiche un calme impressionnant. Malgré son statut de favori et la pression grandissante liée à son premier Tour de France à venir, le Lyonnais ne laisse rien paraître. Mesuré dans ses propos, refusant de désigner un rival ou d'afficher ouvertement ses ambitions, il donne l'image d'un coureur déjà rompu aux exigences du très haut niveau. Son entourage, en revanche, ne cache pas les objectifs, la victoire finale est clairement visée. Cette attente démesurée s'explique par un début de saison exceptionnel. Vainqueur au Tour d'Algarve, au Tour du Pays basque et brillant sur les grandes classiques, Seixas a constamment répondu présent. Désormais, un simple podium ne suffirait plus à satisfaire observateurs et supporters. Le jeune Français doit apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité, celle d'un champion annoncé dont chaque performance est jugée à l'aune de la victoire. Et jusqu'ici, cette pression semble davantage le stimuler que le freiner.

08:30 - "Voir mes capacités de réaction.." Paul Seixas a livré hier ses objectifs en conférence de presse pour ce Tour Auverge-Rhône-Alpes "C'est une course prestigieuse d'une semaine. Très prestigieuse, encore plus pour moi, car c'est le Tour de ma région. Je viens parmi les favoris, mais il y a d'autres coureurs Je ne dirais pas que je me focalise uniquement sur la victoire, pour moi le facteur le plus important c'est voir mes capacités de récupération entre chaque étape. Il y a aussi toute la gestion des médias, c'est une répétition avant le Tour. Il y a quelques routes que je connais pas. C'est un parcours très dur, déjà la 1ère étape est très dure, puis ça va s'enchaîner, ça va être une semaine très dure. J'ai beaucoup d'impatience surtout"

08:15 - Le profil de l'étape Au départ de Vizille, les coureurs entreront rapidement dans le vif du sujet avec un parcours vallonné menant vers Monestier-de-Clermont. La première difficulté répertoriée de la journée sera le col de l’Arzelier (8,6 km à 5,7 %), qui pourrait déjà provoquer une sélection au sein du peloton. Après cette première ascension, le tracé deviendra plus roulant à l’approche de l’agglomération grenobloise, même si la côte de Seyssins (2,6 km à 6 %) viendra rappeler que la journée reste exigeante. Le final, en revanche, s’annonce particulièrement propice aux offensives de loin. Les coureurs devront d’abord franchir à deux reprises les pentes menant au col de Vence (5,1 km à 6 %), en passant notamment par la redoutable côte de Quaix-en-Chartreuse (2,3 km à 9,2 %), courte mais très raide. Après une descente vers les premiers contreforts de la vallée du Grésivaudan, la course abordera sa dernière grande difficulté : la côte de Rousset par Revel (8,2 km à 7,6 %). Située à seulement 17 kilomètres de l’arrivée, elle pourrait constituer le point de lancement idéal pour les attaquants désireux de faire la différence. Les huit derniers kilomètres se dérouleront sur une route constamment orientée à la hausse en direction de Saint-Ismier. Pour la première fois de son histoire, la commune accueillera une arrivée d’étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, héritier du Critérium du Dauphiné. Avec son enchaînement de côtes, ses ascensions explosives et son final usant, ce profil d’étape semble particulièrement convenir à Paul Seixas, dont les qualités de grimpeur-puncheur pourraient s’exprimer pleinement sur ce terrain exigeant.