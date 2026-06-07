Voici pourquoi le Critérium du Dauphiné s'appelle désormais Tour Auvergne-Rhône-Alpes
L'anti chambre du Tour de France a changé de nom cette année...
Non, le Critérium du Dauphiné, la dernière répétition générale avant le Tour de France, n'a pas disparu, il a juste changé de nom pour cette édition 2026 en s'appelant désormais Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas le premier changement puisqu'en 2010, l'organisation de la course, jusqu'ici propriété de son groupe de presse fondateur, Le Dauphiné Libéré, était cédée à Amaury Sport Organisation (ASO). ASO décida de créer un nouveau logo pour la course et supprime la mention " Libéré " de son nom, issu de la résistance, pour devenir simplement le Critérium du Dauphiné.
Annoncé dès la fin de l'édition 2025, ce nouveau nom reflète pour les organisateurs la " collaboration de longue date entre la région et l'organisateur de la compétition. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, s'était également réjouit de cette transformation. Selon lui; la course "reflète pleinement l'ancrage territorial de la course. " En effet, toujours selon lui, " la région offre un terrain d'expression varié et attire les meilleurs coureurs du monde pour relever le défi d'une course aussi exigeante sportivement que remarquable par la beauté de ses paysages."