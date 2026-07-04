Pogacar fait un don de 100 000 euros pour la reconstruction de son village natal

Tadej Pogacar s'est montré généreux auprès de son village natal.

Quelques jours avant le départ du Tour de France 2026 du côté de Barcelone, Tadej Pogacar a annoncé faire un don de 100 000 euros en faveur de Komenda, son village d'enfance en Slovénie, dévasté par une tempête début juin. Le coureur slovène qui cherchera à décrocher sa cinquième victoire sur la Grande Boucle a montré sa part de générosité, lui qu'on connait surtout par ses performances sportives plutôt que sa vie privée et sa générosité.

Au-delà du don direct, Pogacar a annoncé que d'autres fonds seront également reversés aux familles sinistrées. Les recettes du "Pogi Challenge", une course amateur qu'il organise et dispute chaque année, ainsi que les bénéfices d'une vente aux enchères de ses chaussures portées lors de Milan-San Remo, seront intégralement destinés à la reconstruction de Komenda.

Le champion slovène arrive sur le Tour de France en grand favori, après avoir choisi de faire l'impasse sur les championnats nationaux de son pays, comme la plupart de ses principaux adversaires. Il a également remporté le Tour de Suisse le 21 juin dernier, s'imposant sur l'étape reine et en écrasant surtout la course, après avoir déjà gagné le Tour de Romandie en début de saison et de nombreuses Classiques...