Gains Tour de France 2026 : plus de 2,3 millions, le détail des primes

Découvrez tous les gains du Tour de France 2026.

Le Tour de France 2026, qui s'élance de Barcelone avec 184 coureurs, distribue une enveloppe totale de 2 302 800 euros de primes. À cette somme s'ajoutent divers bonus liés aux sprints intermédiaires, aux ascensions, aux classements par maillots, au classement par équipes et aux prix de la combativité. Le montant global avec l'ensemble des primes annexes dépasse ainsi les 2,5 millions d'euros.

Le prize money évolue très peu d'une édition à l'autre : 2 301 200 euros en 2024, 2 305 250 euros en 2025, et 2 302 800 euros en 2026, soit une hausse de seulement 1 600 euros par rapport à 2024 (+0,1%). La valeur des principaux classements et des prix d'étape est restée identique, les légères variations portant sur le nombre de prix de la combativité et les catégories des sommets répertoriés.

En revanche, le classement général individuel génère à lui seul 1 138 800 euros de primes. Le vainqueur du Maillot Jaune perçoit 500 000 euros, suivi du deuxième à 200 000 euros et du troisième à 100 000 euros. Le porteur du maillot jaune touche en outre 500 euros supplémentaires par étape, de la 2e à la 21e, soit 10 000 euros additionnels sur l'ensemble de la course. La grille des prix du classement général est détaillée : le 4e reçoit 70 000 euros, le 5e 50 000, le 6e 25 000, et les montants décroissent progressivement jusqu'au 19e (1 100 euros). De la 20e à la 160e place, chaque coureur classé perçoit 1 000 euros, garantissant une prime à la quasi-totalité du peloton.

La prime pour un vainqueur d'étape sur le Tour de France

À l'issue de chaque étape, les 14 premiers coureurs classés se partagent des primes, le vainqueur recevant 11 000 euros. Le deuxième touche 5 500 euros et le troisième 2 800 euros, les montants diminuant ensuite rapidement. Au total, 28 650 euros sont distribués par étape, pour un cumul de 601 650 euros sur l'ensemble des 21 étapes.

Le porteur du maillot vert (meilleur sprinteur) et celui du maillot à pois (meilleur grimpeur) repartent chacun avec 25 000 euros, tandis que le maillot blanc (meilleur jeune) est récompensé de 20 000 euros. Le prix de la combativité est doté de 2 000 euros par jour, et les sprints intermédiaires rapportent 1 500 euros au vainqueur, 1 000 euros au deuxième et 500 euros au troisième.

La compétition collective est également primée puisque la meilleure équipe du Tour de France 2026 remporte 50 000 euros au total. La deuxième équipe reçoit 30 000 euros et la troisième 20 000 euros. Ce classement incite donc les formations à optimiser leurs résultats collectifs tout au long des trois semaines de course.