Romain Grégoire : qui est le champion de France sur les routes du Tour de France ?

Romain Grégoire porte le maillot de champion de France sur les routes du Tour de France.

Romain Grégoire est né le 21 janvier 2003 à Besançon. C'est l'exemple de son père, pratiquant le cyclotourisme, qui l'a conduit vers le vélo dès l'âge de 6 ans, d'abord en VTT à l'ASPTT Besançon, avant de se tourner vers la route à l'adolescence. Avant de s'imposer sur route, Romain Grégoire a tâté du cyclo-cross et du VTT. En 2019, il termine quatrième du championnat de France sur route cadets, est sélectionné en équipe de France de cyclo-cross juniors pour une manche de Coupe du monde, et décroche le titre de champion de Bourgogne-Franche-Comté de cyclo-cross juniors. La Covid-19 ayant décalé le calendrier, Romain Grégoire dispute sa première compétition internationale junior seulement en octobre 2020, La Philippe Gilbert Juniors, où il termine deuxième derrière Arnaud De Lie. Il rebondit quelques semaines plus tard en remportant en solitaire le titre de champion de France sur route juniors.

Romain Grégoire et la bascule de 2021

En 2021, Romain Grégoire met le cyclo-cross de côté pour se concentrer sur la route. Il remporte notamment le Tour du Valromey, décroche un deuxième titre consécutif de champion de France juniors sur route et en contre-la-montre, puis devient champion d'Europe juniors à l'issue d'un sprint à trois avec Per Strand Hagenes et Lenny Martinez. Deux semaines après son titre européen, Romain Grégoire dispute le championnat du monde juniors sur route. Per Strand Hagenes prend sa revanche lors de cette épreuve, et le Franc-Comtois doit se contenter de la médaille d'argent. Intégrant la réserve continentale de Groupama-FDJ en janvier 2022, Romain Grégoire devient champion de France de cyclo-cross espoirs, puis enchaîne trois victoires en quatre jours en avril, Liège-Bastogne-Liège espoirs, Giro del Belvedere et Gran Premio Palio del Recioto. Il conclut la saison par une victoire d'étape au Tour de l'Avenir.

Romain Grégoire et son passage chez les professionnels à la Groupama FDJ

Dès sa première saison dans l'équipe World Tour Groupama-FDJ en 2023, Romain Grégoire remporte en mai la deuxième étape des Quatre Jours de Dunkerque, puis prend la tête du classement général après une attaque dans l'ascension de Cassel. Il s'impose finalement au général et devient le plus jeune vainqueur de cette épreuve. En août 2023, Romain Grégoire gagne la première étape du Tour du Limousin en solitaire après une attaque à 18 km de l'arrivée, puis s'adjuge la troisième étape au Puy de Bort. Il remporte le classement général de l'épreuve, terminant ainsi comme le néo-professionnel le plus victorieux de la saison et le coureur de Groupama-FDJ ayant le plus gagné en 2023. Romain Grégoire dispute la Vuelta en 2023, son premier grand tour. Placé à deux reprises dans le top 10 d'étapes lors de la première semaine, il est battu par Jesús Herrada lors de la onzième étape au sommet de la Laguna Negra de Vinuesa, et termine l'épreuve à la 42e place.

L'éclosion de Romain Grégoire et le titre de champion de France

La saison 2024 de Romain Grégoire est marquée par plusieurs bonnes performances sur les classiques et les courses par étapes. Sa première victoire au niveau UCI World Tour intervient lors du Tour du Pays basque, où il s'impose sur la cinquième étape. Sur le Tour de France 2024, Romain Grégoire s'illustre lors de la 17e étape en intégrant une belle échappée, ce qui lui vaut d'être élu "combatif du jour." Il termine le Tour à la 41e place au classement général. En fin de saison 2024, Romain Grégoire enchaîne les places d'honneur sur les courses italiennes, terminant deuxième de la Coppa Agostoni et de la Veneto Classic, et troisième du Tour de Vénétie.

En 2025, Romain Grégoire s'impose sur la quatrième étape du Tour de Grande-Bretagne devant Julian Alaphilippe et prend le maillot de leader. Il conserve ce maillot jusqu'à Cardiff où il remporte le classement général, devançant notamment Remco Evenepoel.

Le 28 juin 2026, Romain Grégoire devient champion de France de cyclisme sur route à La Tour-du-Pin. Après la course, il qualifie ce titre de "plus belle victoire de sa carrière"... Et on le croit !