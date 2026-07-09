Son mariage, Julian Alaphilippe, sa fin de carrière brutale... Les secrets de Marion Rousse

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Marion Rousse issue d'une famille de cyclistes

Née le 17 août 1991 à Saint-Saulve, dans le Nord, Marion Rousse est issue d'une famille de cyclistes : son père a pratiqué le vélo pendant une vingtaine d'années et trois de ses cousins ont été coureurs professionnels.
©  SWpix.com/Shutterstock/SIPA (publiée le 02/07/2026)

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Florian Gregoire