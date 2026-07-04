Kévin Vauquelin : qui est le Français, l'une des stars de l'équipe Ineos et premier maillot jaune du Tour de France ?

Le Français Kevin Vauquelin pourrait être le premier maillot jaune du Tour de France 2026.

Kévin Vauquelin est un coureur cycliste français né le 26 avril 2001 à Bayeux, dans le Calvados. Il a évolué à la fois sur route et sur piste, et est membre de l'équipe Netcompany Ineos depuis 2026. Dès 2018, lors de sa première année chez les juniors, Kévin Vauquelin décroche une médaille d'argent en poursuite par équipes aux championnats du monde juniors. En 2019, il monte trois fois sur le podium mondial dans des disciplines différentes : la poursuite par équipes, la course aux points et l'américaine.

Les débuts sur route de Vauquelin

En 2020, Kévin Vauquelin rejoint le Chambéry CF, remporte la poursuite par équipes à Milton en Coupe du monde, puis revient en Normandie signer au VC Rouen 76. Il participe cette année-là aux championnats d'Europe de cyclisme sur route en relais mixte et remporte une étape du Saint-Brieuc Agglo Tour. En 2021, Kévin Vauquelin cumule les titres chez les amateurs : champion de France du contre-la-montre amateurs et espoirs, vainqueur du Grand Prix Franco-Hollandais et du Trio normand. Il est également récompensé du Vélo d'or espoirs cette même année.

En 2022, sa première saison professionnelle lui vaut plusieurs places d'honneur, dont deux deuxièmes places au Tour Poitou-Charentes et au Tour de Luxembourg. En 2023, il signe ses premières victoires chez les pros en remportant le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, puis le Tour du Jura. Kévin Vauquelin dispute son premier grand tour à l'occasion de la Vuelta 2023, mais l'aventure tourne court : il chute lors du contre-la-montre par équipes inaugural, puis abandonne à la quinzième étape.

La victoire de Kevin Vauquelin sur le Tour de France

Le 30 juin 2024, Kévin Vauquelin remporte en solitaire la deuxième étape du Tour de France à Bologne, confirmant un début de saison très solide. Quelques semaines plus tôt, il avait notamment terminé deuxième de la Flèche wallonne dans le même temps que le vainqueur Stephen Williams. En juillet 2024, Kévin Vauquelin est retenu par la Fédération française de cyclisme pour participer aux épreuves sur route des Jeux olympiques de Paris. En février 2025, Kévin Vauquelin remporte les quatrième et cinquième étapes ainsi que le classement général de l'Étoile de Bessèges, avec plus d'une minute d'avance sur Dylan Teuns. En avril, il s'impose également au classement général du Région Pays de la Loire Tour, avec l'aide de son coéquipier Ewen Costiou.

Le 23 avril 2025, Kévin Vauquelin termine à nouveau deuxième de la Flèche wallonne, battu cette fois par Tadej Pogačar. "C'est presqu'une victoire quand on voit qui est devant", a réagi le coureur normand. En juin 2025, Kévin Vauquelin réalise un remarquable Tour de Suisse, compilant six tops 5 sur huit étapes et portant le maillot de leader après la cinquième étape. Il ne perd ce maillot jaune que lors du contre-la-montre en côte conclusif, au profit de João Almeida, et termine deuxième du général en remportant le maillot blanc du meilleur jeune.

Une 7e place au général du Tour de France 2025

Sur le Tour de France 2025, Kévin Vauquelin termine sept étapes dans le top 10, porte le maillot blanc du meilleur jeune pendant trois jours et pointe même à la troisième place du général à l'issue de la neuvième étape. Il conclut finalement septième, comme premier coureur français du classement général.

Kevin Vauquelin chez Ineos

En octobre 2025, l'équipe Ineos Grenadiers (Netcompany Ineo) annonce l'arrivée de Kévin Vauquelin dans son effectif pour trois saisons à compter de 2026. Dès mars 2026, il s'illustre avec ses nouveaux coéquipiers en remportant la troisième étape de Paris-Nice, un contre-la-montre par équipes, et termine quatrième du classement général de la course.