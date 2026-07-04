L'heure de départ des équipes pour la 1ère étape du Tour de France

Découvrez les horaires de départ de la première étape du Tour de France 2026.

La 113e édition du Tour de France s'élance de Barcelone, où la Grande Boucle fait escale pour la cinquième fois. La première étape est un contre-la-montre par équipes de 19,6 km, avec 200 mètres de dénivelé positif, reliant le Forum de Barcelone au stade olympique de la ville. Le tracé comporte deux ascensions majeures, à 5,1% et 7%, dont la première au 16e kilomètre vers Montjuïc et la seconde sur 800 mètres jusqu'au stade olympique. C'est la première fois que le Tour propose un contre-la-montre par équipes dès la première étape, une nouveauté saluée par les organisateurs.

Sur le papier, NetCompany Ineos apparaît comme la formation la mieux armée pour cette épreuve, grâce à ses rouleurs de premier plan comme Tobias Foss, Dorian Godon, Josiah Tarling et Filippo Ganna. L'équipe britannique avait déjà remporté le chrono par équipes à Paris-Nice, et Kevin Vauquelin est désigné pour attaquer dans la bosse finale afin de décrocher le premier maillot jaune.

L'heure de départ des équipes du Tour de France