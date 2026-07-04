Pourquoi Paul Seixas a des bandages sur le bras au départ du Tour de France ?

Le Français débute le Tour de France 2026 avec des bandages sur le corps.

A la veille du grand départ du Tour de France, Paul Seixas est apparu avec un bandage sur l'avant-bras droit, séquelle d'une chute survenue lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Rien d'alarmant selon son entourage qui a rassuré sur son état de santé. Le coureur de l'équipe Decathlon CMA-CGM a tout de même effectué une sortie d'environ 60 kilomètres le matin, entre 10h et 13h, sous le soleil de Barcelone après s'être présenté face à la presse...

Les stigmates sur son corps sont les séquelles d'une chute survenue le 13 juin lors de la 7e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, où le coureur a glissé sur le ventre sur une vingtaine de mètres à environ 70 km/h, provoquant d'importantes brûlures aux bras. Contraint à l'abandon dès le lendemain de sa chute, lors de la 8e étape, Seixas a passé une IRM qui n'a révélé aucune lésion sérieuse.

Paul Seixas a ensuite repris l'entraînement sur route le 25 juin dans les Alpes, après une phase de récupération sur home-trainer. Le Français a tenu à rassurer face aux protections sur son corps qui ont rapidement été commentées sur les réseaux sociaux et par les observateurs du Tour de France : "Les bandages sont juste pour protéger la cicatrisation. Il n'y a aucune douleur, aucun risque." Le coureur de 19 ans assure aborder son premier Tour de France en pleine forme et avec l'ambition de jouer le classement général. Je suis prêt à me battre pour le maillot blanc et plus si affinités", a-t-il confié, avec l'intention de peser dès les premières étapes pyrénéennes.