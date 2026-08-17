Vuelta 2026 : un Grand Départ à Monaco, le parcours complet et les étapes

Le Tour d'Espagne part de France et sera l'un des plus difficiles de l'histoire.

Une édition 2026 du Tour d'Espagne qui s'annonce historique ! Se déroulant du 22 août au 13 septembre, l'épreuve est décrite par ses organisateurs comme "l'une des plus dures de l'histoire." La Principauté de Monaco accueillera le Grand Départ avec un contre-la-montre inaugural de 9 kilomètres. Les Îles Canaries, initialement prévues pour accueillir la finale, ont renoncé dans le sillage des contestations envers l'équipe Israël-Premier Tech lors de l'édition 2025. C'est finalement l'Alhambra de Grenade qui servira de cadre au grand final, au cœur d'une Andalousie qui hébergera tout le dernier tiers de l'épreuve.

Après une 2e étape en France avec une arrivée à Manosque pour les puncheurs, la course plonge dans la montagne dès le 3e jour avec l'étape Gruissan - Font-Romeu via le col de Mont-Louis. La 4e étape, entièrement andorrane, est présentée comme particulièrement sévère : 104 kilomètres, quatre cols, dont le port d'Envalira (28 km à 5% de moyenne, sommet à 2400 m) en guise d'entrée en matière.

Le parcours comprend sept arrivées au sommet, et les sprinteurs purs ne disposeront que d'une demi-douzaine d'occasions tout au long des trois semaines. Parmi les temps forts, une étape à 5 000 mètres de dénivelé positif clôturant la première semaine, la Sierra de la Pendera (13,5 km à 7,3%) en 14e étape, et deux arrivées décisives en fin de 3e semaine : Peñas Blancas et le Collado del Alguacil, avec ses passages à 20%.

Primoz Roglic, en quête d'un cinquième sacre qui ferait de lui le seul recordman, est d'ores et déjà annoncé. João Almeida, deuxième l'an dernier, et Mattias Skjelmose figurent également parmi les favoris. La course devrait aussi, comme à l'accoutumée, va accueillir les coureurs abandonnant précocement le Tour de France.

Le parcours et les étapes de la Vuelta 2026