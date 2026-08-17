Vuelta 2026 : un Grand Départ à Monaco, le parcours complet et les étapes
Le Tour d'Espagne part de France et sera l'un des plus difficiles de l'histoire.
Une édition 2026 du Tour d'Espagne qui s'annonce historique ! Se déroulant du 22 août au 13 septembre, l'épreuve est décrite par ses organisateurs comme "l'une des plus dures de l'histoire." La Principauté de Monaco accueillera le Grand Départ avec un contre-la-montre inaugural de 9 kilomètres. Les Îles Canaries, initialement prévues pour accueillir la finale, ont renoncé dans le sillage des contestations envers l'équipe Israël-Premier Tech lors de l'édition 2025. C'est finalement l'Alhambra de Grenade qui servira de cadre au grand final, au cœur d'une Andalousie qui hébergera tout le dernier tiers de l'épreuve.
Après une 2e étape en France avec une arrivée à Manosque pour les puncheurs, la course plonge dans la montagne dès le 3e jour avec l'étape Gruissan - Font-Romeu via le col de Mont-Louis. La 4e étape, entièrement andorrane, est présentée comme particulièrement sévère : 104 kilomètres, quatre cols, dont le port d'Envalira (28 km à 5% de moyenne, sommet à 2400 m) en guise d'entrée en matière.
Le parcours comprend sept arrivées au sommet, et les sprinteurs purs ne disposeront que d'une demi-douzaine d'occasions tout au long des trois semaines. Parmi les temps forts, une étape à 5 000 mètres de dénivelé positif clôturant la première semaine, la Sierra de la Pendera (13,5 km à 7,3%) en 14e étape, et deux arrivées décisives en fin de 3e semaine : Peñas Blancas et le Collado del Alguacil, avec ses passages à 20%.
Primoz Roglic, en quête d'un cinquième sacre qui ferait de lui le seul recordman, est d'ores et déjà annoncé. João Almeida, deuxième l'an dernier, et Mattias Skjelmose figurent également parmi les favoris. La course devrait aussi, comme à l'accoutumée, va accueillir les coureurs abandonnant précocement le Tour de France.
Le parcours et les étapes de la Vuelta 2026
- Étape 1 - Samedi 22 août 2026 : Monaco - Monaco (9 km, contre-la-montre individuel)
- Étape 2 - Dimanche 23 août 2026 : Monaco - Manosque (215,2 km)
- Étape 3 - Lundi 24 août 2026 : Gruissan (Aude) - Font-Romeu (166,7 km)
- Étape 4 - Mardi 25 août 2026 : Andorra la Vella - Andorra la Vella (104,9 km)
- Étape 5 - Mercredi 26 août 2026 : Falset (Costa Daurada) - Roquetes (Terres de l'Ebre) (171,1 km)
- Étape 6 - Jeudi 27 août 2026 : Alcossebre - Castelló (176,8 km)
- Étape 7 - Vendredi 28 août 2026 : Vall d'Alba - Aramón Valdelinares (149,9 km)
- Étape 8 - Samedi 29 août 2026 : Puçol - Xeraco (176,4 km)
- Étape 9 - Dimanche 30 août 2026 : La Vila Joiosa (Villajoyosa) - Alto de Aitana (187,5 km)
- Étape 10 - Mardi 1er septembre 2026 : Alcaraz - Elche de la Sierra (184,5 km)
- Étape 11 - Mercredi 2 septembre 2026 : Cartagena - Lorca (156,1 km)
- Étape 12 - Jeudi 3 septembre 2026 : Vera - Calar Alto (166,5 km)
- Étape 13 - Vendredi 4 septembre 2026 : Almuñécar - Loja (193,2 km)
- Étape 14 - Samedi 5 septembre 2026 : Jaén - Sierra de La Pandera (152,7 km)
- Étape 15 - Dimanche 6 septembre 2026 : Palma del Río - Córdoba (181,2 km)
- Étape 16 - Mardi 8 septembre 2026 : Cortegana - La Rábida (Palos de la Frontera) (186,0 km)
- Étape 17 - Mercredi 9 septembre 2026 : Dos Hermanas - Sevilla (189,2 km)
- Étape 18 - Jeudi 10 septembre 2026 : El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera (32,5 km, contre-la-montre individuel)
- Étape 19 - Vendredi 11 septembre 2026 : Vélez-Málaga - Peñas Blancas (Estepona) (205,1 km)
- Étape 20 - Samedi 12 septembre 2026 : La Calahorra - Collado del Alguacil (187,0 km)
- Étape 21 - Dimanche 13 septembre 2026 : Granada - Granada (99,4 km)