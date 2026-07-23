Tour de France 2026 : "des soupçons graves et concordants" sur Pogacar et Vingegaard, une hormone de croissance recherchée

Quelques jours après le contrôle nocturne sur le Tour de France de Pogacar et Vingegaard, des éléments viennent expliquer la raison de ce contrôle...

Entre le cyclisme et le dopage, il y aura toujours (malheureusement) des suspicions. A cause de son passé peu glorieux et des témoignages très nombreux des coureurs et des suspensions en pagaille comme un Lance Armstrong destitué de ses Tour de France, l'idée d'un cyclisme totalement propre n'existe pas vraiment aux yeux du grand public. Comme tous les ans, en voyant les performances de certains coureurs, la suspicion est toujours très grande.

Ecrasant de domination depuis quelques années, Tadej Pogacar est sous pression tout comme Jonas Vingegaard. Lors de cette édition 2026, un contrôle nocturne à 2h du matin et 5h des deux leaders ont fait grand bruit au sein du peloton. Mais selon les informations de L'Equipe, ces mesures exceptionnelles, certes difficiles pour un sportif, ont été validées par un juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Paris. Un magistrat qui doit alors, selon le code du sport, vérifier qu'il existe des "soupçons graves et concordants" que le coureur visé a contrevenu aux règles antidopage ou qu'il s'apprête à le faire. Le juge doit également déterminer un "risque de déperdition de preuves".

Le parquet de Paris a d'ailleurs confirmé à L'Équipe les faits : " Comme traditionnellement, en amont du Tour de France, les pôles santé publique des tribunaux judiciaires de Paris et Marseille, compétents en matière de dopage, ont des échanges avec l'UCI (Union cycliste internationale) et l'ITA. Les JLD de ces deux juridictions sont compétents concurremment pour statuer sur des demandes de contrôles anti dopage de nuit. Un juge des libertés et de la détention de Paris a donc en effet été saisi par l'ITA en application de l'article L.232-14-4 du code du sport afin d'autoriser les contrôles antidopage survenus dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier."

L'hormone de croissance recherchée dans le contrôle antidopage de Vingegaard et Pogacar ?

"Il existe des substances dopantes qui ne restent dans le sang que trois heures environ", a déclaré à HLN Oliver Naesen (35 ans), coureur de la formation Decathlon-CMA CGM, non retenu pour le Tour de France. "J'ai entendu dire qu'ils recherchaient de l'hormone de croissance. C'est la première fois que j'entends parler de cela la traque à l'hormone de croissance. S'il existe vraiment des substances dopantes qui ne restent dans le sang que trois heures, alors cela peut effectivement être tentant. Les agences antidopage doivent effectuer des contrôles à des moments critiques. Pourtant, je n'ai absolument aucune connaissance de l'existence de dopage au sein du peloton."

Contacté par 20 minutes, le docteur Gérard Dine, professeur en biotechnologie et spécialiste du dopage, confirme la possibilité de cette recherche. "Il y a essentiellement trois choses recherchées dans ces prélèvements : les micro-doses d'EPO, les micro-doses de testostérone et les micro-doses d'hormone de croissance. Appelée IGF-1 (pour " Insulin growth Factor"), l'hormone produite par le foie booste la multiplication cellulaire, en particulier au niveau des muscles et permet la récupération plus rapide du corps. "L'EPO accélère l'oxygénation des muscles, l'IGF-1 aide à leur "refabrication". Avec elle, vous luttez contre la dégradation musculaire induite par la répétition des efforts" explique le médecin qui valide l'idée de faire un contrôle proche de la prise, "pour en trouver des traces, il faut des contrôles ciblés, déjà, et qui soient réalisés au plus près de l'utilisation". Bien évidemment, des soupçons ne sont pas des accusations et il faudra attendre les résultats dans les prochains jours, semaines.