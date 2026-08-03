Couple avec une star du peloton, Tour de France, famille de cyclistes... Les secrets de Pauline Ferrand-Prévot

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La famille de Pauline Ferrand-Prévot dans le monde du vélo, son oncle est champion de France

Originaire d'une famille de coureurs amateurs à Reims, où sa mère dirigeait une école de cyclisme, elle compte plusieurs proches ayant couru à haut niveau, dont son oncle champion de France en 1994.
©  Orange Pictures/Shutterstock/SIPA (publiée le 24/07/2026)

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Florian Gregoire