Eddy Merckx pas convaincu : "Pas sûr que Remco Evenepoel puisse un jour rivaliser avec le meilleur Pogacar en montagne"

Deuxième du Tour de France 2026, Remco Evenepoel ne pourra peut être pas faire mieux sur les prochains Tour de France selon la légende.

Le monstre sacré du cyclisme belge a félicité Tadej Pogacar pour son cinquième sacre, estimant qu'il ne va pas s'arrêter la et que son record ne tient qu'à un fil. "Je le félicite, mais je crois qu'il ne se contentera pas de m'égaler moi et les autres champions. Il améliorera bientôt notre record de victoires sur le Tour", a-t-il indiqué pour la Gazzetta.

Et c'est le plus gros palmarès du cyclisme qui dit ça. "525 succès en 14 ans, dont cinq Tour de France, cinq Tour d'Italie, un Tour d'Espagne, trois championnats du monde, 33 classiques, 19 Monuments (sept fois Milan-San Remo, cinq fois Liège-Bastogne-Liège, trois fois Paris-Roubaix, deux Tour des Flandres et deux Tour de Lombardie ou encore trois Flèche Wallonne, trois Paris-Nice, trois Gand-Wevelgem et le record de l'heure) mais comme il l'aime à le répéter "ce ne sont que des chiffres" explique le quotidien italien.

"Chaque époque a ses champions, je n'aime pas les comparaisons. Je ne pensais pas qu'il serait aussi impressionnant en montagne. J'ai l'impression qu'à chaque étape, il bat des records d'ascension", raconte Eddy Merckx S'il y a bien quelqu'un qui peut y arriver, c'est lui. A mon avis, si les conditions sont réunies, il peut le faire. Le Giro a lieu en mai, vous avez donc deux mois pour vous préparer pour le Tour et presque deux autres pour être prêt pour l'Espagne. Si vous n'avez pas de problèmes de santé, vous pouvez maintenir votre forme tout au long de cette période. Il est essentiel d'être accompagné d'une équipe très solide, avec un large éventail de coureurs capables de bien gérer les courses afin d'éviter une fatigue inutile sur des étapes qui paraissent faciles"

Sur son compatriote, il ne voit pas malheureusement un avenir aussi brillant. Il progresse bien, disons qu'il est actuellement le meilleur des coureurs réguliers. Remco est le meilleur au monde en contre-la-montre, cela ne fait aucun doute, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse un jour rivaliser avec le meilleur Pogacar en montagne". On verra peut être dans quelques années...