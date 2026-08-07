DIRECT. Tour de France Femmes 2026 : au Mont Ventoux, Niewiardoma-Phinney réalise le coup parfait lors de l'étape 7, le classement

Ce vendredi 7 août, l'étape 7 du Tour de France femmes 2026 a tenu toutes ses promesses. Au Mont Ventoux, Katarzyna Niewiadoma-Phinney a attaqué Marlen Reusser et Demi Vollering pour s'offrir l'étape et le maillot jaune. À deux jours de la fin du Tour de France, le classement général est chamboulé.

18:26 - "Tu es la Reine" À l'arrivée, la 5e du classement général et maillot blanc Antonia Niedermaier s'est littéralement jetée dans les bras de Katarzyna Niewiadoma-Phinney. "You deserve it so much. You're the Queen!"

Antonia Niedermaier said it best.



Tu le mérites tellement. Tu es la Reine !

Antonia Niedermaier a tout résumé. #TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/GfmTJEFH6V — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 7, 2026

18:14 - Des images qui parlent d'elles-mêmes À l'arrivée, Demi Vollering était exténuée après son effort pour réduire l'écart sur Katarzyna Niewiadoma-Phinney. Through the pain and at the very limit! The footage says it all



Dans la douleur et au bout de leffort ! Les images parlent delles même #TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/7QuNH6fDT1 — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 7, 2026

18:05 - Niewiadoma-Phinney en larmes ! Sur le podium, l'émotion était trop grande pour Katarzyna Niewiadoma-Phinney qui a laissé échapper quelques larmes.

18:02 - "PFP" 18e de l'étape 7 ! Distancée dès les premiers hectomètres du Mont Ventoux, Pauline Ferrand-Prévot a terminé 18e de l'étape 7 du Tour de France Femmes 2026 à 10'44" de Katarzyna Niewiadoma-Phinney.

17:56 - 95 coureuses en course Alors que Katarzyna Niewiadoma-Phinney a franchi la ligne d'arrivée depuis plus de 21 minutes et qu'il reste 31 minutes avant le passage de la voiture balai, 95 coureuses n'ont pas encore franchi la ligne d'arrivée.

17:51 - Kerbaol grimpe de deux places, le top 10 du classement général chamboulé ! Voici le top 10 du classement général du Tour de France Femmes 2026 après l'étape 7 : Katarzyna Niewiadoma-Phinney en 24h07'34" D.Vollering à 15" M.Reusser à 39" E.Longo Borghini à 2'59" A.Niedermaier à 3'21" C.Kerbaol à 4'01" P.Blasi à 4'32" D.Wlodarczyk à 5'13" I.Holmgren à 6'09" K.Le Court-Pienaar à 6'17"

17:47 - L'arrivée de Niewiadoma-Phinney en vidéo Revivez dans les conditions du direct la victoire de Katarzyna Niewiadoma-Phinney au Mont Ventoux. - wins Stage 7 and takes the overall lead!



- simpose au Mont Ventoux et endosse le @MaillotJauneLCL ! #TDFF2026 #WatchTheFemmes pic.twitter.com/1G6HLPntjy — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 7, 2026

17:44 - Le top 10 de l'étape ! Voici le top 10 de l'étape 7 du Tour de France 2026 : K.Niewiadoma-Phinney en 4h22'53" D.Vollering à 1'16" E.Longo Borghini à 1'42" M.Reusser à 1'46" P.Blasi Cairol à 1'48" A.Niedermaier à 1'48" C.Kerbaol à 2'01" D.Wlodarczyk à 3'26" K. Le Court-Pienaar à 3'58" I.Holmgren à 4'11"

17:40 - Niewiadoma-Phinney prend le jaune pour 15 secondes ! Voici le top 5 du classement général après l'étape 7 du Tour de France 2026 : Katarzyna Niewiadoma-Phinney Demi Vollering à 15'' Marlen Reusser à 39'' Elisa Longo Borghini à 2'59'' Antonia Niedermaier à 3'21''

17:39 - Le podium de l'étape 7 du Tour de France Femmes 2026 Derrière l'intouchable Katarzyna Niewiadoma-Phinney, Demi Vollering termine à 1'16" alors qu'Elisa Longo Borghini complète le podium.

17:37 - Vollering a distancé Reusser ! Derrière Niewiadoma-Phinney, Demi Vollering a attaqué Marlen Reusser !

17:36 - Une 7e étape irréelle, le classement général chamboulé C'est fait ! En solitaire, Katarzyna Niewiadoma-Phinney s'impose lors de l'étape 7 du Tour de France Femmes 2026 au sommet du Mont Ventoux ! La Polonaise s'empare également du maillot jaune !

17:34 - Niewiadoma-Phinney donne tout ! Elle souffre mais Katarzyna Niewiadoma-Phinney donne tout !

17:33 - 600 mètres ! Il reste près d'un demi-kilomètre à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée !

17:31 - L'heure de la flamme rouge ! Katarzyna Niewiadoma-Phinney passe sous la flamme rouge ! La Polonaise est en train de frapper un très grand coup sur les routes du Tour de France Femmes 2026 !

17:27 - L'écart se creuse encore ! 1'45" d'avance pour Katarzyna Niewiadoma-Phinney !

17:26 - Point sur les écarts ! À 2,5 kilomètres de l'arrivée, Katarzyna Niewiadoma-Phinney a 1'40" d'avance sur le duo Vollering-Reusser et 1'51" sur le groupe maillot blanc dans lequel figure Cédrine Kerbaol.

17:19 - Niewiadoma-Phinney prend le maillot jaune ! La Polonaise a 1'16" d'avance sur le duo Vollering-Reusser et s'empare virtuellement du maillot jaune.

17:18 - Cinq kilomètres ! Katarzyna Niewiadoma-Phinney vient de passer sous la flamme des cinq kilomètres.

17:14 - Niewiadoma-Phinney proche d'un gros coup ! Ça commence à sentir bon pour Katarzyna Niewiadoma-Phinney ! La Polonaise a 1' d'avance sur Demi Vollering et Marlen Reusser.

17:08 - Reusser passe le relais Dans le duo de poursuivantes, Marlen Reusser passe le relais à Demi Vollering. 20 secondes de retard sur Niewiadoma-Phinney.

17:07 - Vollering en remet une couche ! Demi Vollering attaque pour la troisième fois mais Marlen Reusser s'accroche une nouvelle fois. 6 secondes de retard pour Katarzyna Niewiadoma-Phinney.

17:05 - Reusser colle Vollering ! Demi Vollering veut répondre à l'attaque de Niewiadoma-Phinney mais Marlen Reusser reste dans sa roue. 13 secondes d'avance pour la Polonaise sur le duo.

17:03 - Niewiadoma-Phinney part en contre ! Troisième du classement général à 1'17" de Marlen Reusser, Katarzyna Niewiadoma-Phinney part à l'attaque ! La Polonaise a déjà 15 secondes d'avance.