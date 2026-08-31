Tadej Pogacar : de multiples fractures, un traumatisme crânien... Quel est son état de santé ?

Tadej Pogacar est lourdement tombé sur les routes de la Vuelta, victime de plusieurs fractures.

Il écrasait la Vuelta depuis le début de la course avec un maillot rouge de leader depuis la première étape, trois victoires et une facilité déconcertante, la route a finalement eu raison de lui dans une chute massive survenue à 32,8 km de l'arrivée sur la 8e étape de la Vuelta qu'il a lui même provoqué en faisant un énorme "soleil", une bascule tête la première.

Des images diffusées par Eurosport ont mis en évidence la présence d'un caillou sur sa trajectoire, qui pourrait expliquer son déséquilibre. Le Slovène, ensanglanté à l'épaule gauche et à l'arcade sourcilière, le maillot rouge déchiré, est resté de longues minutes au sol avant de finalement se faire évacuer dans une ambulance, après l'intervention immédiate du staff médical. S'il est parvenu à se relever, il n'a pas tenté de remonter sur son vélo. Il s'agit de son premier abandon sur une course à étapes, son dernier abandon remontant à Liège-Bastogne-Liège en 2023.

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Coup de tonnerre sur la Vuelta ! Victime d'une chute, Pogacar quitte les routes du Tour d'Espagne !



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"Après un examen médical approfondi à l'hôpital, on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale, une fracture déplacée de la clavicule gauche, une fracture stable de la vertèbre cervicale C7 ainsi que de multiples éraflures. Heureusement, aucune autre blessure grave ni séquelle neurologique n'est à déplorer. Il devra subir une opération de la clavicule, qui sera toutefois différée par mesure de précaution en raison de la commotion cérébrale. Tadej reste sous la surveillance de notre équipe médicale et nous communiquerons de nouvelles informations après l'intervention chirurgicale" a expliqué l'équipe médicale de l'équipe UAE.