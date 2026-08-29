Tadej Pogacar : en sang, sa terrible chute sur la Vuelta en vidéo, quel est son état de santé ?
Coup de tonnerre sur la 8e étape de la Vuelta avec la chute de Tadej Pogacar, contraint à l'abandon.
Il écrasait la Vuelta depuis le début de la course avec un maillot rouge de leader depuis la première étape, trois victoires et une facilité déconcertante, la route a finalement eu raison de lui dans une chute massive survenue à 32,8 km de l'arrivée sur la 8e étape de la Vuelta qu'il a lui même provoqué en faisant un énorme "soleil", une bascule tête la première. Selon L'Équipe, des images diffusées par Eurosport ont mis en évidence la présence d'un caillou sur sa trajectoire, qui pourrait expliquer son déséquilibre. Le Slovène, ensanglanté à l'épaule gauche et à l'arcade sourcilière, le maillot rouge déchiré, est resté de longues minutes au sol avant de finalement se faire évacuer dans une ambulance, après l'intervention immédiate du staff médical. S'il est parvenu à se relever, il n'a pas tenté de remonter sur son vélo. Il s'agit de son premier abandon sur une course à étapes, son dernier abandon remontant à Liège-Bastogne-Liège en 2023.
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Coup de tonnerre sur la Vuelta ! Victime d'une chute, Pogacar quitte les routes du Tour d'Espagne !
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Le coureur est touché à l'épaule gauche et à l'arcade sourcilière gauche sur les images de son évacuation. Au delà de son abandon sur cette Vuelta, c'est un coup dur pour le Slovène à quelques semaines du championnat du monde où il visait un troisième maillot arc en ciel. L'étape a finalement été remportée au sprint par Bryan Coquard
18:51 - Tadej Pogacar quitte la course en ambulance
Le maillot rouge a lourdement chuté à 32,8 km de l’arrivée de la 8e étape. Le Slovène, qui avait l’épaule gauche en sang et le maillot déchiré, a été pris en charge par le staff médical avant de quitter la course en ambulance.
18:41 - Vuelta : Enric Mas nouveau leader après l’abandon de Tadej Pogacar
Enric Mas est le nouveau leader de la Vuelta 2026 après l’abandon de Tadej Pogacar. L’Espagnol est monté sur le podium pour recevoir le maillot rouge, sans toutefois l’enfiler, rapporte Le Gruppetto sur X.
18:12 - Pogacar avait déjà été contraint à l’abandon après une lourde chut
Ce n’est pas la première fois que Tadej Pogacar voit une grande course s’arrêter brutalement après une chute. En avril 2023, le Slovène avait déjà abandonné Liège-Bastogne-Liège après être tombé au bout de 85 kilomètres, à la suite d’une crevaison d’un autre coureur. Blessé au poignet gauche, il avait jeté l’éponge à 151 kilomètres de l’arrivée.
17:54 - Tadej Pogacar abandonne la Vuelta après une lourde chute
Grand favori du Tour d’Espagne, le Slovène Tadej Pogacar a été contraint d’abandonner samedi après une lourde chute lors de la huitième étape rapporte L'Equipe. Le quintuple vainqueur du Tour de France, qui dominait largement le classement général avec près de quatre minutes d’avance sur son premier poursuivant et trois victoires d’étapes, a quitté la course en ambulance, visiblement touché à l’épaule gauche. Cet abandon, le premier de sa carrière sur une course à étapes, compromet également sa participation aux Championnats du monde de l’UCI à Montréal, prévus à la fin septembre.