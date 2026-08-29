Tadej Pogacar : en sang, sa terrible chute sur la Vuelta en vidéo, quel est son état de santé ?

Coup de tonnerre sur la 8e étape de la Vuelta avec la chute de Tadej Pogacar, contraint à l'abandon.

Il écrasait la Vuelta depuis le début de la course avec un maillot rouge de leader depuis la première étape, trois victoires et une facilité déconcertante, la route a finalement eu raison de lui dans une chute massive survenue à 32,8 km de l'arrivée sur la 8e étape de la Vuelta qu'il a lui même provoqué en faisant un énorme "soleil", une bascule tête la première. Selon L'Équipe, des images diffusées par Eurosport ont mis en évidence la présence d'un caillou sur sa trajectoire, qui pourrait expliquer son déséquilibre. Le Slovène, ensanglanté à l'épaule gauche et à l'arcade sourcilière, le maillot rouge déchiré, est resté de longues minutes au sol avant de finalement se faire évacuer dans une ambulance, après l'intervention immédiate du staff médical. S'il est parvenu à se relever, il n'a pas tenté de remonter sur son vélo. Il s'agit de son premier abandon sur une course à étapes, son dernier abandon remontant à Liège-Bastogne-Liège en 2023.

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Coup de tonnerre sur la Vuelta ! Victime d'une chute, Pogacar quitte les routes du Tour d'Espagne !



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Le coureur est touché à l'épaule gauche et à l'arcade sourcilière gauche sur les images de son évacuation. Au delà de son abandon sur cette Vuelta, c'est un coup dur pour le Slovène à quelques semaines du championnat du monde où il visait un troisième maillot arc en ciel. L'étape a finalement été remportée au sprint par Bryan Coquard

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