Grand Prix cycliste de Québec : Seixas très attendu, heure et chaîne TV

Revoila Paul Seixas, en pleine préparation pour les Mondiaux au Canada dans quelques jours.

Le week-end canadien de vélo est de retour avec des courses spectaculaires. On commence dès ce vendredi avec le traditionnel Grand Prix cycliste de Québec. Il s'agit d'une véritable classique avec une course en circuit, 20 tours de 10,3 km, soit 206 km à parcourir dans la ville canadienne, avec un parcours vallonné, grâce aux deux difficultés présentes sur la boucle : la côte de la Montagne (600 m à 9 % de moyenne), et l'avenue George VI (1 km à 3 % de moyenne). Rappelons que le dernier vainqueur en date est le tout fraichement retraité, Julian Alaphilippe.

Le plateau est particulièrement relevé cette année avec la présence des Français Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM), Louis Barré (Visma-Lease a Bike) et Dorian Godon (Netcompany INEOS). Mais sont également présents Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), le triple vainqueur de l'épreuve Michael Matthews (Jayco AlUla), ou encore Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG).

Heure et chaîne TV

La course sera à suivre en direct sur la chaîne L'Equipe mais aussi Eurosport à partir de 17h30.