Grand Prix cycliste de Montréal 2026 : Seixas présent, heure et chaîne TV

Fin du week-end canadien avec Paul Seixas toujours très attendu.

Seulement 48h après le Grand Prix de Québec, le peloton WorldTour se retrouve au Canada pour la 15e édition du Grand Prix cycliste de Montréal, ce dimanche 13 septembre. Avec 214,4 km, et plus de 4300 m de dénivelé positif, la course s'annonce encore une fois difficile et spectaculaire et sera l'une des dernières répétitions avant le championnat du monde canadien qui arrive à grand pas. "Je me sens prêt, mais le meilleur test ce sera la course. Forcément qu'il y a de la volonté et de l'énergie, et c'est ce qu'il faut en fin de saison, c'est là-dessus que ça marche, explique Seixas, assis sur une petite table haute, une bouteille d'eau devant lui. Je suis très motivé. Ce ne sera pas facile car il y a vraiment beaucoup d'adversité. C'est bien de pouvoir me jauger par rapport à eux. Ce sera un bon test pour valider la préparation" a-t-il expliqué pour L'Equipe. Paul Seixas a une petite préférence pour ce GP de Montréal qui correspond mieux à ses caractéristiques.

Heure et chaîne TV du GP cycliste de Montréal

La course sera à suivre sur les antennes d'Eurosport à partir de 17h et de la chaîne L'Equipe à 21h.