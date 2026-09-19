Championnats du monde de cyclisme 2026 : dates et programme complet

Les championnats du monde de cyclisme se disputent au Canada.

Moment fort de la saison avec le début des Mondiaux du cyclisme ! Ces championnats du monde de cyclisme sur route se tiendront à Montréal du 20 au 27 septembre 2026, une deuxième fois pour la ville canadienne après 1974. La compétition débutera par les contre-la-montre individuels avant de s'achever par les courses en ligne des professionnels.

Les contre-la-montre individuels femmes et hommes élite se courront dès ce dimanche 20 septembre sur 39,2 km avec 220 m de dénivelé. Le tracé partira de l'Avenue du Parc pour rallier le Parc Jeanne-Mance, en passant par l'île des Sœurs et l'île Notre-Dame. L'épreuve se terminera par une côte de 400 m à 6,1%. Le lundi 21 septembre sera consacré aux contre-la-montre individuels U23. Les femmes s'élanceront à 15h sur 20,3 km, tandis que les hommes partiront à 18h sur un parcours de 31,3 km. Les deux épreuves emprunteront le même tracé entre l'Avenue du Parc et le Parc Jeanne-Mance, avec l'ascension finale à 6,1%. Le mardi 22 septembre proposera trois épreuves contre-la-montre. Le relais mixte, disputé par trois hommes et trois femmes sur 40,6 km, ouvrira la journée à 14h30. Suivront les chronos individuels juniors, avec les hommes sur 20,3 km à 18h15 puis les femmes sur 10,7 km à 21h15.

Les courses en ligne juniors et U23 se disputeront les 24 et 25 septembre sur des circuits répétés autour du mont Royal, comprenant chacun 13,4 km avec la côte Camilien-Houde (1,7 km à 7,8%). Les femmes U23 boucleront 134 km le 24 septembre, tout comme les hommes juniors le même jour. Le 25 septembre, les hommes U23 parcourront 174,2 km et les femmes juniors 80,4 km. La course en ligne femmes élite se tiendra le samedi 26 septembre sur 180,4 km, avec un départ de Brossard et une arrivée au Parc Jeanne-Mance, incluant huit tours du circuit montréalais. Le dimanche 27 septembre, les hommes élite disputeront 273,7 km depuis Brossard, avec douze passages sur la boucle du mont Royal. Ces deux épreuves comporteront une ascension répétée de la côte Camilien-Houde, seule difficulté majeure du tracé.