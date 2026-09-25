Championnats du monde de cyclisme 2026 : heure et chaîne TV de la course en ligne avec Paul Seixas

L'équipe de France a déjà remporté plusieurs médailles dans ces championnats du monde de cyclisme alors que Paul Seixas vise le maillot arc en ciel ce dimanche.

Les championnats du monde de cyclisme sur route se tiennent à Montréal du 20 au 27 septembre 2026, une deuxième fois pour la ville canadienne après 1974. La compétition débutera par les contre-la-montre individuels avant de s'achever par les courses en ligne des professionnels.

Les contre-la-montre individuels femmes et hommes élite se sont disputés dès ce dimanche 20 septembre sur 39,2 km avec 220 m de dénivelé. Le tracé partira de l'Avenue du Parc pour rallier le Parc Jeanne-Mance, en passant par l'île des Sœurs et l'île Notre-Dame. L'épreuve se terminera par une côte de 400 m à 6,1%. Sans surprise, Remco Evenepoel a remporté le chrono pour la quatrième fois consécutive. Le Belge devient ainsi co-recordman avec Tony Martin et Fabian Cancellara, mais il est le premier à réaliser quatre titres de suite. Le jeune Français Paul Seixas termine à la troisième place de ce contre-la-montre, à 1'13 d'Evenepoel. Aujourd'hui, j'ai été battu par deux grands spécialistes de cette discipline. C'est vraiment agréable d'être à ce niveau, et ça me donne vraiment confiance dans mon travail en chrono. Je pense que maintenant, c'est la preuve définitive que je fais partie des spécialistes, parce que les deux mecs devant moi ont été plusieurs fois Champions du Monde, ce sont deux très grands coureurs de la discipline. Je pense que faire 3e au Championnat du Monde de chrono, ça m'inscrit forcément parmi les spécialistes, surtout sur un parcours qui reste très plat

Lors de l'épreuve du relais mixte, l'équipe d'Italie a remporté haut la main l'épreuve avec Filippo Ganna, Mattia Cattaneo et Matteo Sobrero chez les hommes et Vittoira Guazzini, Elisa Longo Borghini et Monica Trinca Colonel chez les femmes. La France, menée par Cédrine Kerbaol, Marion Borras et Juliette Berthet pour les femmes et Bruno Armirail, Rémi Cavagna et Jordan Labrosse ont pris une belle médaille d'argent.

Les Français de nouveau vice-champions du monde du relais mixte ! Bravo à Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Jordan Labrosse, Juliette Berthet, Cédrine Kerbaol et Marion Borras, deuxièmes derrière l'Italie #LesRP pic.twitter.com/41RTqpWcC6 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 22, 2026

Le dimanche 27 septembre, les hommes élite disputeront 273,7 km depuis Brossard, avec douze passages sur la boucle du mont Royal. Ces deux épreuves comporteront une ascension répétée de la côte Camilien-Houde, seule difficulté majeure du tracé. Pas de quoi enlever les ambitions du Français, bien au contraire. "L'objectif, c'est de gagner dimanche. Avec la forme que j'ai, avec l'envie de l'équipe, ce serait forcément une déception d'aller chercher autre chose que le titre. Mais ça peut arriver. Il faut savoir que tout est possible. Mais notre ambition est d'aller chercher ce titre. C'est dingue quand on y pense et ça me motive encore plus. C'est tout ce dont je pouvais rêver"

La course partira aux alentours de 15h pour une arrivée vers 19h20. Elle sera à suivre sur les antennes d'Eurosport.