Grosse surprise : Pogacar est finalement inscrit au championnat

Après sa grave chute sur la Vuelta, le Slovène Tadej Pogacar va finalement peut être faire son retour avant 2027.

Il dominait outrageusement la Vuelta avant sa terrible chute sur une étape de transition le 29 août dernier... Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France cette année et double champion du monde en titre, ne devait pas recourir cette saison, et pourtant. Commotion cérébrale, fracture déplacée de la clavicule gauche, fracture stable de la vertèbre cervicale C7, le bilan était très lourd pour le leader de l'équipe UAE Emirates. Après son opération, il avouait vouloir donner du temps à sa convalescence, ne souhaitant brûler aucune étape.

Sauf que le 15 septembre dernier, Tadej Pogacar a déjà surpris tout le monde en se présentant sur un vélo à l'intérieur de sa maison pour reprendre l'entraînement. "C'est simplement chouette d'être de retour sur le vélo, a déclaré le coureur de 27 ans. J'avance pas à pas pour le moment, et je mets progressivement les choses en place en vue de la saison 2027."

BREAKING - Tadej Pogaar is on the entry list for the Men Elite Road Race at the European Championships in Slovenia.#EuroRoad2026 pic.twitter.com/GO66XPVSHv — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 22, 2026

Ce 23 septembre, nouveau rebondissement sur l'état de santé de "Pogi", il est désormais dans la présélection slovène pour les championnats d'Europe (2-7 octobre) organisés à Ljubljana, dans son pays, en compagnie de Primoz Roglic, Matej Mohoric, Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Mezgec, Jakob Omrzel et Gal Glivar. Alors qu'il ne portera plus le maillot de champion du monde en 2027 sur les routes, l'hypothèse d'avoir celui de champion d'Europe, chez lui, est bien d'actualité.