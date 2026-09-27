DIRECT. Championnats du monde de cyclisme 2026 : Seixas ne veut rien d'autre que le titre, le parcours et la course
A l'occasion des Championnats du monde de cyclisme 2026, Paul Seixas rêve de décrocher le titre mondial pour succéder à Julian Alaphilippe.
14:02 - Van der Poel et Van Aert peuvent-ils résister aux grimpeurs ?
Pour rappel, la seule grande difficulté de ces Championnats du monde de cyclisme 2026 est autour du mont Royal (1.67km à 7.4%) et à avaler à 12 reprises. Van der Poel, qui reste sur un superbe numéro sur le Tour du Luxembourg, arrive avec de sacrées jambes, tout comme Van Aert, maillot vert sur la Vuelta. Tout dépendra du scénario de course mais, dans le cas d'une arrivée au sprint réduit, les deux hommes se disputeront la victoire avec Evenepoel.
13:31 - Seixas rêve du titre
Le Français, en bronze sur le contre-la-montre, est en quête d'un sacre mondial qui pourrait être historique. A seulement 20 ans, Seixas à l'occasion de devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Le Lyonnais veut succéder à Julian Alaphilippe, double champion du monde en 2020 et 2021. Le Tricolore peut déjà compter sur une équipe de France qui sera à son service, à l'inverse d'un Evenepoel qui va devoir faire face à son coéquipier van Aert.
13:02 - Pogacar out, la course s'annonce tactique
En l'absence de Tadej Pogacar, blessé suite à une lourde chute lors de la Vuelta, cette course en ligne des Championnats du monde de cyclisme s'annonce ouverte et tactique. Remco Evenepoel, déjà titré en 2022, s'avance comme le grand favori, d'autant plus après sa brillante performance sur le contre-la-montre il y a quelques jours. Face au Belge, Mathieu van der Poel est un candidat crédible, tout comme Isaac Del Toro ou encore Paul Seixas.
12:29 - Le parcours des Championnats du monde
Pour cette course en ligne hommes des Championnats du monde de cyclisme, 3806 mètres de dénivelé sont au programme mais lissés sur 273,3 kilomètres. Les coureurs devront boucler à 12 reprises un parcours comprenant la difficulté du jour : la voie Camillien-Houde (1,6km à 7,5%). Sur le papier, cette course des Championnats du monde de cyclisme pourrait convenir à un profil de grimpeur, tout comme sprinteur/puncheur.
12:00 - Seixas en quête du titre mondial !
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la course en ligne hommes des Championnats du monde de cyclisme. Au menu, un parcours de 273,3 kilomètres autour du mont Royal à Montréal. Le départ réel sera donné dès 15h08 à Brossard.
Les Championnats du monde de cyclisme 2026, dont le départ est donné ce 26 septembre 2026 à 15h00 depuis Montréal au Canada, sont diffusés sur Eurosport 1 et France TV.