DIRECT. Championnats du monde de cyclisme 2026 : l'immense surprise McNulty qui succède à Pogacar, Seixas a craqué, le classement

Au terme de Championnats du monde de cyclisme 2026 au scénario étourdissant, Brandon McNulty signe un exploit en remportant le titre mondial. Seixas, un temps sur de bons rails, a craqué physiquement.

21:26 - Le podium complété par Matthews et Van der Poel ! Derrière Brandon MacNulty, Michael Matthews et Van der Poel règlent Quinn Simmons au sprint pour prendre place sur le podium de ces Championnats du monde de cyclisme 2026.

21:25 - McNulty est champion du monde ! Victoire de L'Américain !

21:22 - La flamme rouge ! McNulty passe sous la flamme rouge avec environ 20 secondes d'avance sur le trio Schmid, Jorgenson et Pidcock. L'Américain file vers le titre mondial !

21:21 - Le final sous haute tension, qui va l'emporter ? Alors qu'il ne reste plus que 2 kilomètres, McNulty voit son avance se réduire peu à peu. L'Américain présente 19 secondes d'avance sur Pidcock, Jorgension et Schmid. Quelle tension !

21:20 - Les crampes pour Seixas, c'est terminé pour le Français ! Le Tricolore est victime de crampes et dit adieu à ses rêves de titre mondial ! De son côté, Del Toro tente de relancer le groupe de poursuite derrière Schmid.

21:18 - Schmid s'extirpe (km4) A 4 kilomètres de l'arrivée de ces Championnats du monde de cyclisme 2026 dingues, Schmid s'extirpe de la poursuite. Derrière, Pidcock et Jorgenson suivent. 25 secondes d'avance pour McNulty !

21:16 - Au tour de Van der Poel (6km) Le Néerlandais place son accélération au sommet de la bosse pour revenir à 20 secondes de McNulty. Problème, la poursuite se regarde à nouveau, excellente nouvelle pour l'Américain qui termine sur les rotules ces Championnats du monde de cyclisme 2026.

21:14 - Healy relance la poursuite (km7) A 7 kilomètres de l'arrivée, McNulty présente désormais 30 secondes d'avances au bénéfice d'un marquage à la culotte au sein de la poursuite. C'est Healy qui passe à l'attaque !

21:12 - Le bras de fer final ! A moins de 9 kilomètres de l'arrivée, place au bras de fer final ! L'Américain ne présente plus que 15 secondes d'avance sur la poursuite qui commence à se regarder !

21:10 - McNulty voit son avance fondre ! Moins de 30 secondes d'avance pour McNulty désormais ! Le duo Pidcock Ciccone insiste alors que Del Toro accélère avec Seixas dans la roue. Quel final !

21:09 - Ciccone attaque ! (11km) En cette fin d'ascension, Ciccone attaque avec Pidcock dans la roue. Le duo se relaie à 44 secondes de McNulty. Van der Poel cherche à faire le jump !

21:07 - Healy allume la mèche (12km) A 12 kilomètres de l'arrivée, Healy profite des derniers pourcentages pour placer la première attaque. Personne ne contre, McNulty est plus que jamais en route vers le titre mondial !

21:05 - Le dernier tour ! C'est parti pour le dernier tour de circuit dans les rues de Montréal. McNulty présente 53 secondes d'avance sur la poursuite emmenée par Evenepoel et Del Toro. Seixas paraît dans le dur dans ce final des Championnats du monde de cyclisme 2026.

21:04 - Evenepoel est lancé comme une balle ! A 13 kilomètres, Evenepoel se lance seul à la poursuite de McNulty à 53 secondes. Le Belge est un véritable phénix dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026 !

21:02 - Seixas vers la gagne ? Le final totalement fou ! Seixas est toujours en lice pour aller chercher le titre mondial !

21:00 - Evenepoel revient, incroyable ! (km16) Alors qu'il paraissait totalement hors coup, Evenepoel fait le forcing pour revenir dans le groupe Seixas qui pointe à 1 minute de McNulty désormais. Ciccone vient de passer son tout premier relais.

20:58 - La poursuite plafonne (17km) A 17 kilomètres de l'arrivée des Championnats du monde de cyclisme 2026, la poursuite emmenée par Pidcock et Seixas plafonne à 39 secondes de McNulty. L'Américain fait plus que de la résistance et entrevoit, peut-être, titre mondial !

20:54 - Del Toro parvient à rentrer (20km) En compagnie de Van der Poel et Healy, Del Toro, au forceps, parvient à revenir sur le groupe Seixas emmené par un Pidcock qui vole depuis quelques kilomètres. McNulty présente toujours 37 secondes d'avance sur ce groupe.

20:50 - Victime de crampes, Seixas attaque ! Alors que le Français semblait en difficulté, il place finalement une attaque avant d'être relayé par Pidcock. Del Toro est toujours intercalé à une dizaine de secondes. Seul en tête, McNulty a concédé du terrain et pointe désormais avec 44 secondes sur le groupe Seixas. Ces Championnats du monde de cyclisme 2026 sont dingues !

20:47 - Del Toro décramponné ! (25km) Pidcock place une attaque, Jorgenson le suit et Seixas dans la roue ! Del Toro cale et concède du terrain !

20:41 - La poursuite cale (km28) Derrière McNulty, désormais seul en tête de course, la poursuite emmenée par Del Toro et Seixas concède beaucoup de temps. Déjà 33 secondes de retard sur l'Américain !

20:38 - McNulty attaque (32km) Quelques kilomètres après Jorgenson, c'est au tour de McNulty de passer une attaque. L'Américain sort franchement, Del Toro et Seixas se regardent à 31 kilomètres de l'arrivée de ces Championnats du monde de cyclisme 2026.

20:34 - Jonction à l'avant (34km) A 34 kilomètres de l'arrivée, le groupe Seixas / Del Toro opère la jonction sur le trio Van der Poel, Roglic et Simmons. Jorgenson anticipe et attaque avec Pidcock dans la roue !

20:31 - Healy attaque en tête de course ! (km37) L'Irlandais, après être revenu sur l'échappée, place une attaque ! Dans le groupe de poursuite, Del Toro relance et s'extirpe en compagnie de Seixas à 20 secondes. On se dirige, peut-être, vers un mano à mano entre Del Toro et Seixas pour le titre.