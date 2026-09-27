DIRECT. Championnats du monde de cyclisme 2026 : Seixas prêt au duel au sommet face à Evenepoel et Del Toro, suivez la course

A l'occasion des Championnats du monde de cyclisme 2026, Paul Seixas rêve de décrocher le titre mondial pour succéder à Julian Alaphilippe.

18:06 - Des abandons en pagaille Plusieurs coureurs viennent d'abandonner ces Championnats du monde de cyclisme 2026 avec notamment Segaert, Mezgec, Denz, Kuzmin, Marukhin.

18:03 - Seixas dans un grand jour ? (km140) Le Français semble en jambes dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026. Dans le sillage d'Armiral, le Tricolore est bien positionné vers la 8e position du peloton. Pour l'instant aucun coureur coureur n'attaque au sein du peloton tant le rythme du coureur de la Visma Lease a Bike est énorme. L'échappée ne présente plus que 3'34" d'avance.

18:00 - 46.1km/h de moyenne Le peloton affiche une moyenne folle de plus de 46km/h de moyenne. On est sur des bases dingues dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026. En tête de peloton, c'est toujours Armirail qui imprime le rythme.

17:54 - La deuxième ascension (km146) Alors que les coureurs entament la 2e ascension de la Voie Camillien-Houde, le peloton, qui perd bon nombre d'unités, se rapproche à 4 minutes de l'échappée dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026.

17:54 - Peu de finisheurs en 2025 En 2025, seulement 30 coureurs sur 165 ont terminé la course hommes des Championnats du monde de cyclisme, soit environ 18% du peloton.

17:49 - Seixas a annoncé la couleur Avant le départ de ces Championnats du monde de cyclisme 2026, Seixas s'est exprimé au micro d'Eurosport. La pépite tricolore est confiante. Vous nous verrez, cest sûr : Linterview de Paul Seixas à notre micro avant le départ de la course en ligne des Mondiaux, à suivre sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/BKjZoekBV9 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 27, 2026

17:41 - Armirail poursuit son effort (km154) Le Français roule toujours en tête de peloton et imprime un rythme énorme. Segaert, Bisseger et Eulalio en font les frais. L'échappée n'a plus que 5 minutes d'avance. Quel effort d'Armirail dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026 !

17:36 - La première difficulté ! (158km) L'échappée entame actuellement la première ascension de la Voie Camillien-Houde. Le peloton s'est bien rapproché et pointe à moins de 6 minutes dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026.

17:32 - La pluie fait son apparition ! (157km) Un peu de dramaturgie dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026 avec la pluie qui commence à faire son apparition sur Montréal. Pour l'instant, la chaussée reste facilement praticable mais ce constat pourrait être bien différent d'ici quelques dizaines de kilomètres.

17:28 - L'avance de l'échappée fond (164km) Sous l'impulsion des Bleus en tête de peloton, l'avance de l'échappée fond comme neige au soleil. Les hommes ont en effet perdu plus d'1'30 en l'espace de poignée de kilomètres. La première ascension de la Voie Camillien-Houde se rapproche dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026.

17:22 - L'équipe de France durcit la course ! Alors que les premiers pourcentages font leur apparition dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026, Armirail élève considérablement le tempo en tête de peloton. L'équipe de France se montre pour la première fois !

17:21 - Les choses sérieuses commencent ! (167km) Le peloton vient de faire son entrée sur le circuit de Montréal. Une boucle à effectuer 12 fois avec la grande difficulté : la Voie Camillien-Houde.

17:17 - Le point sur la course (km170) A 170 kilomètres de l'arrivée de ces Championnats du monde de cyclisme 2026, l'échappée présente toujours le matelas confortable de 8 minutes d'avance sur le peloton. C'est fort possible que des coureurs tentent leur chance à l'entrée du circuit dans Montréal, à l'image, pourquoi pas, d'un Van Aert.

17:10 - La Belgique pour le doublé après le contre-la-montre ? Vainqueur du contre-la-montre des Championnats du monde de cyclisme 2026, Evenepoel peut signer le doublé pour la Belgique. Seulement deux pays ont réussi à signer le doublé la même année : l'Espagne en 1995 et la France en 1997 (Brochard et Jalabert sur le CLM).

17:02 - 3578 mètres de dénivelé (km183) Au programme de ces Championnats du monde de cyclisme 2026, 3578 mètres de dénivelé sont au menu. C'est beaucoup moins qu'en 2025 et ses 5128 mètres de dénivelé. Il faut remonter à 2021 pour voir une édition plus accessible (2250 mètres).

16:53 - 17% des coureurs n'ont pas de victoire en pro Parmi les 184 coureurs au départ de ces Championnats du monde de cyclisme 2026, 31 n'affichent aucune victoire en professionnel, soit 17% du peloton.

16:48 - Segaert roule à l'avant (km195) A l'approche du circuit dans Montréal, Segaert prend les choses en main en tête d'un peloton qui pointe désormais à quasiment 8 minutes de l'échappée. Le coureur belge imprime le tempo dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026.

16:42 - Quand interviendra la première difficulté ? La première difficulté de ces Championnats du monde de cyclisme 2026 sera l'ascension de la Voie Camillien-Houde, qui sera d'ailleurs à avaler à 12 reprises. Pour rappel, ce sont 1.6km à 7.5% de moyenne qui attendent les coureurs.

16:34 - Le point sur la course (km204) A un peu plus de 200 kilomètres de l'arrivée de ces Championnats du monde de cyclisme 2026, l'échappée présente plus de 7 minutes d'avance sur un peloton toujours emmené par le Mexique. L'équipe de Del Toro se découvre rapidement dans cette course.

16:27 - Revivez le départ de la course Il y a un peu plus d'une heure, le départ de ces Championnats du monde de cyclisme 2026 a été donné. Revivez les premiers instants de la course. Le grand départ de la course en ligne des Mondiaux !



C'est à suivre sur Eurosport et HBO Max #LesRP #Montréal2026 pic.twitter.com/9ZP2F5Jz6e — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 27, 2026

16:23 - Un écart de quasiment 7 minutes Dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026, l'échappée continue de creuser l'écart avec le peloton. Les 16 hommes de tête présentent désormais quasiment 7 minutes d'avance.

16:17 - Le coureur le plus jeune et le plus vieux (km218) Dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026, le coureur le plus vieux est Manuel Rodas, représentant du Guatemala (42 ans et 84 jours). Le plus jeune est l'Italien Mark Lorenzo Finn (19 ans et 282 jours), de peu devant Paul Seixas et ses 20 ans et 3 jours.

16:14 - La vitesse moyenne Dans ces Championnats du monde de cyclisme 2026, les coureurs filent à vive allure en ce début de course avec une vitesse moyenne de 47.6km/h.

16:08 - Girmay le plus victorieux à l'avant Au sein de cette échappée de 16 coureurs, Girmay est celui qui présente le plus de victoires en professionnel (17) devant Miltiadis (18) et Mulubrhan (14). Leknessund affiche 14 victoires en pro.