Damien Girard : de quoi est mort l'ancien coureur professionnel à seulement 24 ans ?

Âgé de 24 ans, l'ancien cycliste professionnel Damien Girard est décédé ce mardi 29 septembre.

Le jeune coureur cycliste Damien Girard, seulement âgé de 24 ans, est décédé ce mardi selon le communiqué de son club cycliste du Team Estérel Côte d'Azur. "C'est avec le cœur lourd et une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition brutale de notre ami et licencié Damien Girard. En ces moments difficiles, l'ensemble du Team Estérel Côte d'Azur apporte ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."

Pour ceux qui ne connaissent pas Damien Girard, le coureur était professionnel entre 2023 et 2025 au sein de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Né à Tours le cycliste avait un gabarit de grimpeur et avait notamment remporté le maillot du grand prix de la montagne sur le Tour de La Provence 2025, terminant 43e du classement général. Après avoir connu la Team Peltrax-CS Dammarie-les-Lys dans la catégorie juniors, il avait rejoint le CC Nogent-sur-Oise en espoirs, de 2020 à 2022. Mais c'est bien sous le maillot de Nice qu'il arrivera à avoir les meilleurs résultats en terminant également 10e sur le Grand Prix La Marseillaise en 2024, en remportant également une étape sur le Tour du Maroc.

On ignore à l'heure actuelle les circonstances de sa mort qui semblent être assez brutales.