Tour de Lombardie 2026 : Seixas présent, favoris, heure et chaîne TV du Monument

Le Tour de Lombardie, dernier Monument de l'année, se dispute ce samedi 10 octobre.

La 120e édition du Tour de Lombardie, surnommée la "Classique des feuilles mortes", met fin ce samedi la saison des cinq Monuments du cyclisme. Les coureurs s'élanceront comme le veut la tradition de Bergame pour rallier Côme au terme de 239 km semés de grosses difficultés. Avec 239 km et 4900 m de dénivelé positif, le tracé 2026 enchaîne pas moins de 8 difficultés sans répit. Dès le 20e kilomètre, le Colle di Selvino ouvre les hostilités, suivi du Colle di Berbenno, de Valpiana puis de la montée de Giovenzana à 110 km de l'arrivée. Le final s'articule autour de la mythique Madonna del Ghisallo, avant les ascensions décisives de San Fermo della Battaglia et de la terrible montée du Civiglio, juge de paix à 16,6 km de la ligne.

Pogacar absent, les favoris du Tour de Lombardie

Tenant du titre, Tadej Pogacar ne défendra pas sa couronne après avoir mis un terme à sa saison suite à sa lourde chute sur la Vuelta fin août. Son absence ouvre la voie à une lutte plus incertaine pour la victoire finale sur ce dernier Monument de l'année. Fraîchement couronné champion d'Europe à la photo-finish il y a une semaine, Remco Evenepoel aborde le Tour de Lombardie dans la peau du favori numéro 1. Le Belge devra quand même composer avec la concurrence d'Isaac Del Toro et de Paul Seixas, tous deux redoutables dans les ascensions les plus exigeantes et assez entreprenants à l'occasion des Mondiaux au Canada. Derrière le trio, plusieurs coureurs peuvent créer la surprise. L'Italien Giulio Ciccone, dauphin du champion d'Europe et déjà sur le podium lombard en 2024, termine sa saison sur une bonne dynamique. Tom Pidcock et Lenny Martinez, auteur d'une solide performance sur le Tour de France cet été, figurent aussi parmi les prétendants à un bon résultat.

Heure et chaîne TV du Tour de Lombardie

Le départ réel sera donné à 11h depuis Bergame pour un total de 239 km. Le vainqueur est attendu du côté de Côme entre 15h58 et 16h32, avec un emballage final vers 15h15 lorsque le peloton attaquera les ascensions de San Fermo della Battaglia puis du Civiglio, à moins de 40 km de l'arrivée. La course sera à suivre en direct sur les antennes d'Eurosport à partir de 11h.