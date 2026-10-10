Tour de Lombardie 2026 : Seixas remporte son premier Monument après une démonstration, classement et vidéo

Paul Seixas, 20 ans, remporte son tout premier Monument du cyclisme avec le Tour de Lombardie ce samedi 10 octobre.

La 120e édition du Tour de Lombardie, surnommée la "Classique des feuilles mortes", a mis fin ce samedi la saison des cinq Monuments du cyclisme. Les coureurs se sont élancés comme le veut la tradition de Bergame pour rallier Côme au terme de 239 km semés de grosses difficultés. Avec 239 km et 4900 m de dénivelé positif, le tracé 2026 enchaînait pas moins de 8 difficultés sans répit. Dès le 20e kilomètre, le Colle di Selvino ouvrait les hostilités, suivi du Colle di Berbenno, de Valpiana puis de la montée de Giovenzana à 110 km de l'arrivée. Le final s'articulait autour de la mythique Madonna del Ghisallo, avant les ascensions décisives de San Fermo della Battaglia et de la terrible montée du Civiglio, juge de paix à 16,6 km de la ligne. C'est ici que le Français Paul Seixas a fait la différence, faisant craquer ses adversaires un par un, Del Toro, Evenepoel, Mas... Personne n'a pu le suivre.

PAUL SEIXAS FAIT CRAQUER TOUT LE MONDE ! EVENEPOEL ET DEL TORO SONT DISTANCÉS SUR LE TOUR DE LOMBARDIE https://t.co/NdBtG7PFP1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 10, 2026

Paul Seixas fait parti des plus jeunes coureurs de l'histoire à remporter un Monument en cyclisme et est même le plus jeune vainqueur du Tour de Lombardie et encore une fois, la France peut se frotter les mains face à un tel talent pour ces prochaines années

Le classement du Tour de Lombardie