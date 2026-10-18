Tour de France 2027 : on connaît déjà presque tout le parcours, le détail des 21 étapes

Le Tour de France 2027 va lever le voile sur son parcours jeudi 22 octobre à Paris, découvrez ce que l'on sait déjà.

Le Tour de France 2026 s'est terminé fin juillet sur un nouveau succès de Tadej Pogacar. Un peu plus de trois mois plus tard, il est déjà temps de lever le voile sur l'édition 2027 très attendue comme toujours. Si le secret est encore bien gardé par les organisateurs, les rumeurs vont bon train depuis quelques jours et on connait presque l'intégralité du parcours, dans les grandes lignes du moins, de l'édition 2027. Un temps annoncé différente, la dernière étape passera bien finalement par Montmartre, désormais incontournable.

Le Grand Départ en Ecosse

Cette information, on l'a déjà et elle est certaine. Le Tour de France partira une nouvelle fois de l'étranger le 2 juillet 2027. Après Barcelone en Espagne, c'est l'Ecosse qui va accueillir la Grande Boucle. L'honneur revient à Edimbourg en Ecosse avec notamment la la côte de Melrose dès la première moitié de l'étape qui aura au total 184km. La deuxième étape du Tour de France traversera ensuite le nord du pays, puis s'achèvera sur les bords de la Mersey à Liverpool. Trois difficultés au programme, la côte de Jubilee Tower, la côte de Trough of Bowland et la côte de Waddington Fell. Lors de la troisième étape, le peloton s'attaquera au pays de Galles avec une arrivée à Cardiff.

Une journée de repos le 5 juillet et un retour en France

Comme souvent lors d'un départ à l'étranger qui nécessite de la logistique, le jour de repos arrivera rapidement, le lundi 5 juillet. On parle ensuite de rumeurs sur le reste du parcours d'après plusieurs sources et médias. Selon Ouest France, le Tour de France sera d'abord en Normandie dans le Cotentin, puis en Bretagne, où la Côte de Cadoudal servira d'explication finale à la cinquième étape. Un sprint du côté d'Angers sera également attendu.

Lors de la 9e étape, le Tour de France devrait avoir droit à un contre la montre autour des châteaux de la Loire selon la Nouvelle République. Les Alpes ne seront pas la chaîne de montagne principale de ce Tour de France malgré quelques jours et une arrivée du côté du Grand Colombier selon le Dauphiné. Annecy sera le deuxième jour de repos de ces trois semaines le 12 juillet. Il y aura plusieurs étapes de transition avec des sprints attendus, peut être pour Paul Magnier... Du côté de Montpellier et Valence.

Les Pyrénées seront très attendus cette année. Mais avant cela on parle d'une arrivée du côté de la montée de Laurent Jalabert à Mende. La dernière journée de repos sera à Toulouse avant le sprint final vers Paris... Des étapes avec les cols du Portet, du Tourmalet et de l'Aubisque sont attendues. Selon la République des Pyrénées, le col de Marie-Blanque pourrait être le lieu d'une explication finale lors de la 19e étape.

Les étapes potentielles du Tour de France 2027