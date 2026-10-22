Tour de France femmes 2027 : la carte et le parcours détaillé

Marion Rousse lève le voile sur le parcours du Tour de France femmes 2027 ce jeudi 22 octobre.

A l'occasion de la présentation du parcours du Tour de France 2027 femmes, Marion Rousse a dévoilé, en grande pompe, une première dans l'histoire de la Grande Boucle version féminine : un départ en Grande-Bretagne. Ainsi, le 30 juillet 2027, les coureuses s'élanceront depuis Leeds pour rallier Manchester avant Sheffield et Londres pour un triptyque anglais unique. Après un passage anglais qui s'annonce comme une réussite populaire, les coureuses basculeront en France. Dans l'hexagone, le peloton arpentera les Hauts de France entre Le Touquet et Calais. Sur ces fameuses routes exposées du nord, les risques de bordure seront réels et certaines favorites devront faire attention à ne pas perdre le Tour sur cette étape piégeuse. Le peloton fera ensuite cap vers le sud pour rejoindre Orléans, Bourges et Nevers pour deux étapes de transition avant d'entrer dans la dernière ligne droite. L'organisation du Tour de France 2027 a sorti de son chapeau une petite surprise pour cette édition avec un final sans les Alpes ou les Pyrénées mais bien le Massif Central avec le Puy de Dôme comme juge de paix. Les quatre derniers kilomètres à plus de 12% de moyenne offriront sûrement un bras de fer intense pour la victoire finale. Reste à savoir qui succédera à Demi Vollering, vainqueure en 2026. Si la Néerlandaise s'avance comme favorite à sa propre succession, Katarzyna Niewiadoma-Phinney ou encore Elisa Longo Borghini pourraient à nouveau se mêler à la lutte pour la couronne. Côté français, la grande question est la participation ou non de Pauline Ferrand-Prévot pour ce qui serait son dernier Tour de France, elle qui a confié qu'elle rêverait de terminer sa carrière lors des Mondiaux en France, à Sallanches, en 2027.

La carte du Tour de France femmes

There you go: here is the route of the #TDFF2027 avec Zwift ! Nous y sommes : voici le parcours officiel du #TDFF2027 avec Zwift ! #WatchTheFemmes https://t.co/NAtrL7BKRR — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 22, 2026

Le détail des étapes du Tour de France femmes