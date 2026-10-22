DIRECT. Tour de France 2027 : carte, parcours et détail des étapes

Christian Prudhomme et Marion Rousse ont dévoilé le parcours tant attendu du Tour de France 2027 du 02 au 25 juillet 2027 ce jeudi 22 octobre à Paris

L'essentiel

Edimbourg Paris Here is the official route of the #TDF2027! Voici le parcours officiel du #TDF2027 ! https://t.co/0EtPvXzEq4

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16:08 - Domancy, clin d'œil avant les Mondiaux en Haute-Savoie Le parcours empruntera deux fois la côte de Domancy, théâtre historique des championnats du monde 1980 remportés par Bernard Hinault. Ce passage par Sallanches et Domancy précède les Mondiaux 2027 qui se tiendront en Haute-Savoie. L'étape alpestre sera taillée pour les grimpeurs malgré l'absence de très hauts sommets.

15:49 - Deux contre-la-montre allongés, un clin d'œil à Evenepoel Le Tour 2027 comptera deux chronos individuels totalisant 71 kilomètres, le plus gros volume depuis quinze ans. Le premier, entièrement plat, reliera les châteaux de Blois, Chambord et Cheverny sur 38 kilomètres. Le second, long de 33 kilomètres le long de la Garonne autour de Toulouse, inclura la côte de Pech David, déjà remarquée sur l'édition 2025.

15:30 - Tim Merlier : "L'objectif sera le maillot jaune !" Avec une première étape propice aux sprinteurs, Tim Merlier peut rêver de revêtir le maillot jaune dès le premier jour, ce qui serait la première fois de sa carrière pour celui qui est sans doute l'un, si ce n'est le meilleur sprinteur du monde : "Ce maillot jaune sur la 1ere étape c'est un bel objectif pour tous les sprinteurs, d'autant plus qu'on a pas beaucoup l'occasion de revêtir cette tunique sur le Tour de France. Je suis content que ce soit possible pour moi d'être en jaune".

15:05 - Prudhomme : "La butte Montmartre est un succès phénoménal" Alors que des rumeurs annonçaient le retrait de la butte Montmartre dans le final du Tour de France 2027, Christian Prudhomme a coupé court : "La rue Lepic, la butte Montmartre sont ce que le public du Tour en a fait. C'est un succès absolument phénoménal. On a la chair de poule quand on monte. Merci aux Jeux olympiques, sans eux il n'y aurait jamais eu Montmartre sur le parcours. Et puis le final des deux dernières années... Wout Van Aert la première fois, Mathieu Van Der Poel qui garde quelques centimètres pour aller triompher en 2026, les quatre champions du monde ou anciens champions du monde qui sont échappés dans le final… C'était incroyable. Je n'ai pas du tout envie de retirer Montmartre du parcours. Je vous le dis très clairement pour couper court à toute spéculation".

14:40 - L'analyse du parcours montagneux du Tour de France 2027 par Christian Prudhomme Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, analyse le parcours montagneux de l'édition 2027 : "Les Alpes et les Pyrénées sont incontournables. Il y aura le Jura avec le Grand Colombier, avec une vraie étape de montagne (étape 9). Je ne peux pas vous en vouloir de ne pas la considérer comme une étape de montagne celle allant de Montpellier à Mende (étape 14). Mais il y aura 4 300 mètres de dénivelé. On va aller là où on va très rarement, par les Cévennes, sur les Causses, le somptueux Cirque de Navacelles... Une étape absolument redoutable, avec une ascension nouvelle qui s'appelle la côte de l'Estrade, de près de six kilomètres à plus de 8%, avec le col de la Lusette que le Tour a emprunté une seule fois, en 2020. Le final est à plus de 12%".

14:15 - Le Grand Colombier pour la première explication entre favoris Le premier bras de fer entre favoris dans le Tour de France 2027 devrait avoir lieu le 11 juillet sur la 9e étape avec une arrivée au sommet du Grand Colombier. De quoi voir les forces en présences, un premier réel test pour les prétendants au général.

13:50 - Mark Cavendish "Le Tour de France dans le Yorkshire en 2014 ? Les gens en parlent encore !" Le Britannique Mark Cavendish s'est montré absolument ravi d'un grand départ en Grande-Bretagne, lui qui a vécu des moments mémorables sur la Grande-Boucle : "J'ai eu une chance incroyable d'avoir vécu deux moments forts avec le grand départ du Tour à Londres en 2007 puis une étape spectaculaire dans le Yorkshire en 2014. Cette étape a été incroyable, elle a offert une ambiance exceptionnelle dont les gens parlent encore aujourd'hui. C'est aussi ce qui fait la beauté du cyclisme, même si le résultat n'es pas celui attendu au final, la course en elle même et la ferveur du public vous laissent des souvenirs qui restent gravés à jamais".

13:25 - Une 18e étape décisive pour la victoire ? La 18e étape du Tour de France 2027 s'annonce comme l'étape reine avec un programme absolument dantesque et l'enchaînement du Tourmalet et du Col du portet pour un dénivelé total de 5400 mètres de dénivelé positif. Une journée qui devrait peser lourd pour la victoire finale.

13:10 - 71 kilomètres de contre-la-montre au programme Sur l'ensemble du Tour de France 2027, 71 kilomètres de contre-la-montre sont prévus, le plus haut total depuis 2012 et ses 99 kilomètres. A titre de comparaison, seulement 26 kilomètres étaient au programme en 2026.

12:44 - Le Tour de France 2027 en chiffres Le Tour de France 2027 s'annonce archi copieux avec au total 53 450m de dénivelé positif, 3479 km parcourus avec trois arrivées en altitude (Grand Colombier, Les Saisies et Col du Portet).

12:44 - Le final du Tour de France 2027 avec la Butte Montmartre La dernière étape du Tour de France 2027 reliera Saint-Quentin-En-Yvelines pour un parcours comprenant la Butte Montmartre pour une étape devenue classique à part entière depuis les JO de Paris 2024. La victoire de la dernière étape du Tour de France 2027 se déroulera sans surprise sur les Champs-Elysées.

12:40 - Les Pyrénées en juge de paix du Tour de France 2027 Après des étapes pégeuses dans l'Aveyron et la Lozère, place aux Pyrénées qui pourraient bien basculer la décision pour la victoire finale. Et le menu est particulièrement copieux avec l'enchaînement du Portet, du Tourmalet et de l’Aubisque lors de la 18e étape avant le col de Marie-Blancque le lendemain entre Hasparren et Laruns, dernière étape de haute montagne avant de rallier Paris pour le final.

12:35 - Le profil copieux de la 10e étape du Tour de France 2027 Entre Annecy et Sallanches, 10e étape du Tour de France 2027, le menu s'annonce franchement corsé pour les coureurs avec la redoutable côte de Domancy et 3750m de dénivelé au programme. Etape 10 / Stage 10 - #TDF2027 Annecy - Sallanches 171 km A few weeks before the World Championships, the Côte de Domancy will already be the decisive challenge in an intense stage! Quelques semaines avant les mondiaux, la côte de Domancy sera déjà le tremplin décisif d'une étape intense ! — Tour de France (@LeTour) October 22, 2026

12:33 - Le programme du Tour de France 2027 dans les Alpes ! Si le Tour de France 2027 prévoit un programme plus court dans les Alpes qu'en 2026, les spectateurs auront droit à quelques belles étapes de montagne, à l'image de la 9e étape dont le final devrait voir un bras de fer entre favoris dans les pentes du Grand Colombier. Ensuite, le peloton prendra les mêmes routes que le parcours des championnats du monde 2027 avec notamment la côte de Domancy. Le lendemain, de nouveau des pourcentages au menu avec une étape à Cluses et les Saisies. Après des journées difficiles dans les Alpes, le peloton pourra souffler avec deux étapes plates pour prendre la direction de Montpellier.

12:30 - Le Tour de France 2027 et les châteaux de la Loire ! Nul doute que la 7e étape du Tour de France 2027 sera l'un des temps forts à ne pas manquer tant les paysages seront exceptionnels autour des châteaux de la Loire. Au menu, un contre-la-montre entre Blois et Cheverny-Chambord avant de prendre la direction du Creusot le lendemain.

12:22 - La Manche sera mise à l'honneur en début de Tour Lors des premières étapes du Tour en France, le peloton va emprunter les routes de La Manche avec notamment une boucle avec un départ et une arrivée à Cherbourg en Cotentin. Ensuite, les coureurs feront cap sur le sud de La Manche avec une arrivée à Plumelec. Le peloton filera ensuite à Angers pour se rapprocher des châteaux de la Loire.

12:14 - La carte du Tour de France 2027, une partie de la France encore écartée La carte du Tour de France 2027 est tombée !

12:12 - Le parcours officiel du Tour de France 2027 ! Le parcours officiel du Tour de France 2027 vient d'être dévoilé ! Edimbourg Paris Here is the official route of the #TDF2027! Voici le parcours officiel du #TDF2027 ! https://t.co/0EtPvXzEq4 — Tour de France (@LeTour) October 22, 2026

12:11 - L'affiche officielle du Tour de France 2027 Christian Prudhomme vient de dévoiler l'affiche officielle de la 114e édition du Tour de France.

12:09 - Merlier, Onley.. des coureurs du peloton dans le public Dans le public de cette présentation du Tour de France 2027, quelques coureurs du peloton sont présents. On retrouve notamment le sprinteur de la Soudal Quick-Step Tim Merlier (79 victoires en professionnel), Dylan Groenewegen (6 victoires d'étape sur le Tour), ou encore l'un des candidats au général de la Netcompany Ineos Oscar Onley.

12:03 - Le flashback du Tour de France 2026 Après l'annonce du parcours du Tour de France 2027 femmes faite par Marion Rousse, on bascule désormais sur le parcours des hommes. Place au flashback d'une édition 2026 riche en émotion avec la victoire finale de Tadej Pogacar et la première participation de Paul Seixas.

12:00 - Le parcours de Tour de France 2027 femmes en chiffres Ce parcours ambitieux du Tour de France 2027 femmes s'illustre par la présence du premier contre-la-montre par équipe de l'histoire de la Grande Boucle féminine, des 17 665 km de dénivelé positif et deux belles étapes de haute montagne. On a déjà hâte, avec, pourquoi pas, la dernière participation de Pauline Ferrand-Prévot au Tour de France.

11:49 - Une arrivée légendaire au Puy de Dôme ! C'est la surprise opérée par l'organisation du Tour de France femmes 2027 ! Pas de présence des Alpes ou des Pyrénées mais bien un feu d'artifice final dans le Massif Central, sur les pentes légendaires du Puy de Dôme !

11:49 - Le parcours complet du Tour de France 2027 femmes 1e étape, Leeds - Manchester - Vendredi 30 juillet

2e étape, Manchester - Sheffield - Samedi 31 juillet

3e étape, Londres - Londres (contre-la-montre) - Dimanche 1er août

4e étape, Le Touquet-Paris-Plage - Calais - Lundi 02 août

5e étape Neuchâtel-en-Bray - Magnanville - Mardi 03 août

6e étape, Orléans - Bourges - Mercredi 04 août

7e étape, Nevers - La Loge des Gardes - Jeudi 05 août

8e étape, La Bourboule - Clermont-Ferrand - Vendredi 06 août

9e étape, Clermont-Ferrand - Puy de dôme - Samedi 07 août