DIRECT. Tour de France 2027 : on connaît déjà une grande partie du parcours, le détail des étapes
Ce jeudi, Christian Prudhomme et Marion Rousse dévoilent le parcours tant attendu du Tour de France 2027 du 02 au 25 juillet 2027.
- La présentation du Tour de France femmes et hommes se déroule ce jeudi 22 octobre au Palais des Congrès à Paris. Plusieurs anciens coureurs seront présents à l'image de Christopher Froome. Mais pas de grandes stars actuelles comme Paul Seixas ou encore Tadej Pogacar...
- Avant la présentation officielle du Tour de France 2027, nous connaissions déjà le détail de plusieurs étapes avec un Grand Départ du côté de l'Ecosse à Edimbourg avec trois étapes qui passeront par le Royaume-Uni et le pays de Galles.
- 1e étape, Edimbourg - Carlisle - Vendredi 2 juillet
- 2e étape, Keswick - Liverpool - Samedi 3 juillet
- 3e étape, Welshpool - Cardiff - Dimanche 4 juillet
- Découvrez la liste des étapes et le parcours officiel au fur et à mesure de la présentation dans notre live ci-dessous :
09:10 - Pogacar pour une 6e victoire ?
Vainqueur de la Grande Boucle cette année, Tadej Pogacar s'avancera une fois de plus comme grandissime favori à sa propre succession. Le Slovène, quintuple victorieux du Tour de France, ne visera certainement rien d'autre que la victoire. Sa participation au Tour de France est déjà actée pour celui qui devrait aussi se présenter sur la Vuelta 2027 pour tenter de remporter une épreuve qu'il n'a jamais gagnée.
08:27 - Ce que l'on sait du parcours
A quelques heures de la présentation du parcours du Tour de France 2027, une chose est sûre, le départ de la plus grande course cycliste du monde sera donnée depuis Edimbourg pour un triptyque britannique qui mènera les coureurs jusqu'à Cardiff. Au menu, une première étape de plat entre Edimbourg et Carlisle, puis un parcours accidenté entre Keswick et Liverpool avant l'étape de moyenne montagne entre Welshpool et Cardiff.
Vous pouvez suivre la présentation du Tour de France 2027 en direct sur les antennes d'Eurosport, La Chaîne L'Equipe à partir de 11h. Vous pouvez également le suivre en digital à partir de 11h également sur France TV.