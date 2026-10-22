Carte et profil des 21 étapes du Tour de France 2027

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La carte et le profil des étapes du Tour de France 2027

Découvrez le profil des 21 étapes du Tour de France 2027.
©  Thibault Camus/AP/SIPA (publiée le 22/10/2026)

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Florian Gregoire