Thomas Peyroton-Dartet : en or aux Jeux de Paris 2024, il est suspendu après un contrôle à l'EPO

Le cycliste paralympique Thomas Peyroton-Dartet a été contrôlé positif lors des derniers Mondiaux.

Coup dur pour le para cyclisme français. Thomas Peyroton-Dartet, médaillé d'or du contre-la-montre C3 aux Jeux paralympiques de Paris 2024, a été suspendu provisoirement. Son échantillon a révélé un résultat d'analyse anormal à l'EPO, selon l'International Testing Agency (ITIA). Selon les informations, le prélèvement problématique a été effectué le 5 septembre 2026 lors des Championnats du Monde Route Paracyclisme UCI 2026, à Huntsville en Alabama. L'ITIA gère le programme antidopage indépendant pour le compte de l'Union cycliste internationale.

L'érythropoïétine figure dans la catégorie S2 de la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage, prohibée aussi bien en compétition qu'hors compétition. Dans le détail, cette substance stimule la production de globules rouges, augmentant l'apport d'oxygène aux muscles et la capacité à fournir un effort prolongé. Comme toujours, Thomas Peyroton-Dartet a désormais le droit de contester cette suspension provisoire et d'en demander la levée. Il peut également solliciter l'analyse de son échantillon B, mais si elle confirme le résultat, la violation des règles antidopage sera considérée comme avérée.

Sacré champion du monde de para-cyclisme sur route en catégorie C3 il y a moins de deux mois, le Français de 41 ans était également médaillé d'argent de la course en ligne C1-3 aux Jeux de Paris 2024. Il est également double champion d'Europe, en 2022 sur la course en ligne C4 et en 2023 sur la course en ligne C3. Un gros palmarès et un vrai coup dur pour le cyclisme français s'il le contrôle est bien positif.