Paul Seixas absent du Tour de France 2027 ? Cela en prend le chemin...

Et si Paul Seixas, la nouvelle pépite du cyclisme mondial, ne dispute pas le Tour de France 2027 ? La rumeur était déjà très importante ces dernières semaines et les choses semblent se confirmer d'après la révélation de la première partie de son programme. Lors de la dernière course de la saison sur le Critérium de Saitama au Japon, le 4e du dernier Tour de France a livré des indices sur sa programmation. "On ne peut pas vraiment parler d'objectif à court terme, car c'est pour le mois de mars, donc c'est compliqué. "Mais je sais que je participerai, j'en suis assez certain même si je ne peux pas encore l'affirmer car je n'ai pas encore établi mon programme, mais je pense que je ferai les Strade Bianche, puis Tirreno" a expliqué Paul Seixas aux médias sur place.

Un programme donc très italien avant sa première participation sur le Giro ? Le parcours peut lui correspondre avec beaucoup de montagne en 3e semaine notamment et deux contre-la-montre également au programme : un de 19,6 km, en grande partie en côte, vers Campo di Giove (7e étape) et un autre de 37,3 km, plat, entre Monza et Milan (15e). Une vraie possibilité pour celui qui rêve quand même de remporter le Tour de France. "C'est un rêve, et pour l'instant, au vu de ce que j'ai montré cette année, je ne suis pas en mesure de gagner le Tour. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Je vais donc essayer de progresser, puis je verrai bien. Cela dit, je pense qu'il s'agit plutôt d'un objectif à très long terme, et il faudrait déjà que je sois au départ du Tour de France pour pouvoir rêver de le remporter. Tout est possible, mais pour le moment, je n'y pense pas."

Rappelons aussi que les prochains mondiaux se dérouleront en France, un vrai objectif pour le toujours coureur de Decathlon CMA CGM. "Les Championnats du monde en Haute-Savoie constituent l'un de mes objectifs majeurs. Le parcours me motive énormément et c'est probablement ma meilleure chance de lutter pour le maillot arc-en-ciel à domicile."