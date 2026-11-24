Le Slovène Tadej Pogacar a pris la parole dans une interview pour la Gazzetta sur les accusations de dopage.

Dans une longue interview pour la Gazzetta, Tadej Pogacar a abordé plusieurs sujets. Après avoir parlé de son programme pour la saison 2027 et salué une nouvelle fois Paul Seixas, le quadruple vainqueur du Tour de France s'est penché sur les suspicions de dopage qui le concerne notamment depuis plusieurs années. Pour le Slovène, ces pratiques appartiennent définitivement au passé. Une prise de parole alors que son équipe UAE Emirates-XRG a reçu la visite de contrôleurs antidopage en pleine nuit lors du dernier Tour de France, à cinq heures du matin le 19 juillet, quelques heures avant le départ de la 19e étape. Son grand rival Jonas Vingegaard avait lui aussi été réveillé par des contrôleurs, un peu plus tôt dans la nuit. Mais pour le coureur slovène, ce type de vérifications ne sert plus vraiment à rien puisque, selon lui, personne ne prendrait plus un tel risque. "Je mettrais ma main au feu pour moi et pour la grande majorité du peloton".

Dans ses propos tenus au journal italien, Pogacar insiste sur l'état d'esprit qui anime selon lui l'ensemble du peloton actuel. Il évoque des coureurs qui courent avec le cœur, conscients que les substances interdites peuvent nuire gravement à la santé. "On court avec le cœur et avec le bon état d'esprit. Nous savons tous que les substances interdites peuvent nuire à la santé. Par ailleurs, le cyclisme est un sport, et personne ne veut risquer sa vie pour cela. Évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de prendre un raccourci… Mais, quoi qu'il en soit, j'ai côtoyé tellement de coureurs ces dernières années, chacun aime le cyclisme, le sport. Tout le monde y consacre 100% de sa vie, veille à avoir une alimentation adaptée et à bien se préparer."

Pour expliquer l'amélioration spectaculaire des performances observée ces dernières années, Pogacar met en avant la compétence des entraîneurs et l'attention portée à la récupération. Il évoque un travail acharné plutôt que des raccourcis chimiques pour atteindre le plus haut niveau. Selon lui, beaucoup de coureurs souhaitent aussi rester dans le milieu après leur carrière, comme directeurs sportifs ou entraîneurs, ce qui les dissuade de prendre le moindre risque. Une seule erreur, dit-il, et c'est toute une reconversion professionnelle qui s'effondre.