Tour de France 2020 : Roglic vainqueur de la 4e étape, Alaphilippe garde la tête du classement

Roglic s'impose devant son compatriote slovène Tadej Pogacar, Guillaumme Martin, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe, Miguel Angel Lopez, Egan Bernal et Thibaut Pinot. Romain Bardet finit également avec les meilleurs. Les favoris et les meilleurs atouts français sont au rendez-vous.

Primoz Roglic, le leader de l'équipe Jumbo-Visma se montre le plus puissant dans les derniers mètres et s'adjuge la victoire dans cette 4e étape du Tour de France 2020. Même si les écarts sont quasiment inexistants avec les autres principaux favoris, le Slovène confirme qu'il sera bien l'un des hommes forts de cette Grande Boucle.

... et c'est Sepp Kuss, son coéquipier de la Jumbo-Visma, suivi de son leader Primoz Roglic, qui accélère désormais. Alaphilippe et Pinot sont toujours là.

Le rythme imposé par Wout Van Aert fait de gros dégâts dans le peloton, de plus en plus étiré. Fabio Aru, David Gaudu, Mickaël Chérel, George Bennett sont notamment lâchés. Nous sommes à 2,3 km de l'arrivée.

Pas d'attaque pour le moment dans le peloton alors qu'il reste 5 km à parcourir dans cette ascension. C'est Bob Jungels, le coéquipier de Julian Alaphilippe, qui est positionné en tête et qui dicte le tempo. Thibaut Pinot, accompagné de Rudy Molard et David Gaudu, est également bien placé.

Les coéquipiers de Primoz Roglic et Tom Dumoulin se sont positionnés en tête de peloton juste avant le début de l'ascension d'Orcières-Merlette. A noter que Krists Neilands, l'homme de tête, ne compte plus que 30 secondes d'avance sur ce peloton maillot jaune.

Il s'agit d'une donnée importante à prendre en compte dans le final de cette 4e étape et qui pourrait être décisive pour le classement général du jour : 10 secondes de bonification seront attribuées au vainqueur de l'étape, 6 secondes au deuxième et 4 secondes au troisième.

17:17 - Lavenu : "On va peut-être voir les grands coureurs en découdre"

Vincent Lavenu, le manager de l'équipe AG2r de Romain Bardet s'est également projeté, hier soir, sur cette 4e étape et l'ascension d'Orcières-Merlette : "On va peut-être voir les grands coureurs en découdre. Je ne sais pas s’ils vont tous se dévoiler mais ça reste une montée difficile. On va voir un petit peu l’état des leaders et savoir ce qu’il en est. On risque d’avoir une belle course, avec une arrivée qui a marqué l’histoire du cyclisme avec cette victoire de Luis Ocana par le passé (NDLR : sur le Tour de France 1971).