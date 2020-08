"Tour de France 2020 : la 3e étape pour Ewan, Alaphilippe reste en tête du classement"

18:47 - Vasseur : "Anthony a tapé la voiture à 80 km/h"

Cédric Vasseur, le manager de l'équipe Cofidis, a donné des nouvelles de son coureur Anthony Pérez, victime d'une chute aujourd'hui et contraint à l'abandon (fracture de la clavicule). "Anthony a tapé la voiture à 80 km/h et le diagnostic est lourd, a-t-il indiqué. Les voitures se suivent et quand elles ont pilé, il n’a rien pu faire (...) C’est un coup dur. On va devoir composer avec. Anthony Perez avait un rôle important à jouer, pas forcément dans le final, mais on va manquer un peu de main d’œuvre. On va devoir changer notre dispositif pour encadrer Guillaume Martin, en vue de l’arrivée demain à Orcières-Merlettes".