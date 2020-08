"Tour de France 2020 : place au départ ! Parcours, horaires... Le programme du week-end"

TOUR DE FRANCE. C'est ce samedi 29 août qu'est donné le départ du Tour de France 2020, au calendrier bouleversé par la crise sanitaire. La Grande Boucle va s'élancer de Nice pour une arrivée prévue le 20 septembre à Paris. Retrouvez le programme complet avant de pouvoir suivre la course en direct.

[Mis à jour le 28 août 2020 à 09h44] C'est dans un contexte forcément inédit et très particulier que le Tour de France 2020 s'élance ce samedi de Nice. Reportée à la rentrée suite à l'épidémie de coronavirus, la course cycliste la plus relevée au monde s'apprête à vivre une édition 2020, sous haute surveillance. Public limité au départ et à l'arrivée, coureurs cyclistes vivant sous cloche durant trois semaines via une "bulle sanitaire", tests PCR très réguliers, ce Tour de France 2020 n'aura pas le charme des mois de juillet habituels... Ces règles drastiques ont été testées lors du Critérium du Dauphiné, répétition générale du Tour remportée au cordeau par le Colombien Daniel Martinez devant Thibaut Pinot. Port du masque pour les spectateurs, distanciations physiques, pas de demandes d'autographes sur le bord du parcours... Autant de règles qui vont devoir s'appliquer au Tour de France.

Le placement en zone rouge du département des Alpes-Maritimes, qui accueille les deux premières étapes samedi et dimanche, a renforcé encore les consignes de prudence. "Le passage en zone rouge a été anticipé. On sait depuis au moins dix jours qu'on passera d'un système resserré à un système encore plus resserré", a confié en conférence de presse jeudi le patron du Tour, Christian Prudhomme. Le départ samedi de Nice se fera à huis-clos. Seules deux petites tribunes de 50 places ont été montées pour accueillir des bénévoles qui ont œuvré pour l'organisation du départ. L'accès à 27 cols et ascensions du parcours du Tour de France 2020 sera également filtré. Même chose pour la traditionnelle caravane : "Les mêmes consignes ont été données à la caravane du Tour, a expliqué le préfet des Alpes-Maritimes. "Il n'y aura pas d'arrêt pour récupérer tel ou tel goodie, il n'y aura pas de concentrations de personnes. C'est une année particulière qui exige de tous une adaptation."

Le parcours initialement prévu pour le Tour de France en juillet a tout de même été maintenu et promet déjà de grosses difficultés pour les deux premiers jours de course, notamment dimanche avec le col du Turini et le col d'Eze au programme de l'étape. De quoi déjà attiser l'appétit des favoris et établir une première hiérarchie parmi les prétendants au maillot jaune, dont le tenant du titre Egan Bernal (Ineos) leader d'une formation où ne figurent pas Christopher Froome et Geraint Thomas. Le Colombien devra surveiller Primoz Roglic à l'état de forme incertain après sa chute sur le Dauphiné mais qui pourra compter sur Tom Dumoulin à ses côtés dans la puissante équipe Jumbo-Visma, ainsi que les Français Thibaut Pinot (FDJ) et Romain Bardet (AG2R La Mondiale).

Comme à l'habitude, 21 étapes figurent sur le tracé du Tour de France 2020. Pas de prologue ou de contre-la-montre inaugural cette année mais une étape vallonnée autour de Nice qui pourrait déjà surprendre les prétendants à la victoire. Le premier grand rendez-vous aura toutefois lieu dimanche avec une étape de moyenne montagne dès le 2e jour de course, marqué par les passages au col du Turini et au col d'Eze. Direction ensuite le sud des Alpes avant de filer dans le Midi vers les Pyrénées. Resteront ensuite le nord des Alpes puis le Jura pour un Tour 2020 décidément très montagneux. Voici les dates à retenir et toutes les villes-étapes :

1ère étape, samedi 29 août : Nice - Nice (156 km)

2e étape, dimanche 30 août : Nice - Nice (187 km)

3e étape, lundi 31 août : Nice - Sisteron (198 km)

4e étape, mardi 1er septembre : Sisteron - Orcières-Merlette (157 km)

5e étape, mercredi 2 septembre : Gap - Privas (183 km)

6e étape, jeudi 3 septembre : Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

7e étape, vendredi 4 septembre : Millau - Lavaur (168 km)

8e étape, samedi 5 septembre : Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle (140 km)

9e étape, dimanche 6 septembre : Pau - Laruns (154 km)

Repos, lundi 7 septembre

10e étape, mardi 8 septembre : Ile d'Oléron (Château d'Oléron) - Ile de Ré (Saint-Martin-de-Ré) (170 km)

11e étape, mercredi 9 septembre : Châtelaillon-Plage - Poitiers (167 km)

12e étape, jeudi 10 septembre : Chauvigny - Sarran (218 km)

13e étape, vendredi 11 septembre : Châtel-Guyon - Puy Mary (191 km)

14e étape, samedi 12 septembre : Clermont-Ferrand - Lyon (197 km)

15e étape, dimanche 13 septembre : Lyon - Grand Colombier (175 km)

Repos, lundi 14 septembre

16e étape, mardi 15 septembre : La Tour du Pin - Villard-de-Lans (164 km)

17e étape, mercredi 16 septembre : Grenoble - Méribel, col de la Loze (168 km)

18e étape, jeudi 17 septembre : Méribel - La Roche-sur-Foron (168 km)

19e étape, vendredi 18 septembre : Bourg-en-Bresse - Champagnole (160 km)

20e étape, samedi 19 septembre : Lure - La Planche des Belles Filles (contre-la-montre individuel, 36 km)

21 étape, dimanche 20 septembre : Mantes-la-Jolie - Paris-Champs-Elysées (122 km)

Le parcours du Tour de France 2020 reste le même malgré le report. Christian Prudhomme l'a confirmé en avril, en expliquant que les élus, dont les présidents de région, avaient donné leur accord pour accueillir le Tour. Compte tenu du choix très méridional du lieu du départ (Nice) et de la nécessité d'emprunter les principaux massifs montagneux (Alpes et Pyrénées), le tracé du Tour de France 2020 se concentrera assez logiquement sur la partie sud du pays. Voici la carte du parcours :

© ASO

La date du départ de la prochaine édition de la Grande Boucle est donc fixée au 29 août 2020 tandis que l'arrivée à Paris est prévue le 20 septembre 2020. Initialement, le Tour de France devait avoir lieu du 27 juin au 19 juillet.

Le plateau du prochain Tour de France s'annonce particulièrement relevé puisque, compte tenu des bouleversements apportés au calendrier, la plupart des meilleurs coureurs du monde devrait prendre le départ de la Grande Boucle, disputée cette année avant le Giro. L'équipe Ineos (qui va changer de nom et qui s'appellera Ineos Grenadiers pendant cette édition 2020) a choisi de tout miser sur le vainqueur sortant, le Colombien Egan Bernal, laissant les Britanniques Geraint Thomas, sacré en 2018, et Christopher Froome, quadruple vainqueur, se concentrer sur le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne à venir. L'Equatorien Richard Carapaz, qui a rejoint la formation de Dave Brailsford après avoir remporté le Tour d'Italie l'an passé sous les couleurs de la Movistar, se concentrera à nouveau sur le Giro. La question de la désignation du leader se posera également chez les Néerlandais de la Jumbo-Visma, qui alignent Primoz Roglic (4e du Tour en 2018) leader désigné malgré sa chute lors du Dauphiné mais aussi Tom Dumoulin (2e en 2018 sous le maillot de la Sunweb). Excusez du peu... Steven Kruijswijk (3e en 2019) ne sera en revanche pas au départ.

Il faudra également compter avec le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), probablement revanchard après avoir été contraint à l'abandon en juillet dernier alors qu'il semblait capable de l'emporter, et qui évoluera sur un parcours favorable. Auteur d'une superbe performance de l'an passé (5e du classement général, maillot jaune pendant 14 jours, vainqueur des 3e et 13e étapes, vainqueur du prix de la combativité), Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) a indiqué qu'il se concentrerait cette année sur des victoires d'étape ("Comme je l'ai souvent répété, je ne viserai pas le classement général", a-t-il confirmé à L'Equipe, en avril dernier), tout comme, Romain Bardet (AG2R La Mondiale) avait initialement fait une croix sur cette édition 2020 après un exercice 2019 décevant mais a changé d'avis après l'évolution du calendrier et sera finalement au départ avec des ambitions nouvelles ("Je serai plus attaquant, je ne serai pas focalisé sur le classement général", a-t-il indiqué.)

Les Colombiens Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Miguel Angel Lopez (Astana), Rigoberto Uran, Sergio Higuita (EF Pro Cycling) et Esteban Chaves, qui sera accompagné dans les rangs de l'équipe Mitchelton-Scott par Adam et Simon Yates, sont également à classer au rang des outsiders. Un catégorie dans laquelle apparaissent également les Espagnols Enric Mas, Alejandro Valverde (Movistar) et Mikel Landa (Bahrain-McLaren), le prodige slovène Tadej Pogacar (21 ans, UAE Emirates), l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), ou encore l'Australien Richie Porte, qui sera accompagné de Bauke Mollema au sein de la formation Trek-Segafredo.

Comme les années précédentes, le Tour de France 2020 bénéficiera d'une double retransmission à la télévision, à la fois sur France TV (accès gratuit) et sur Eurosport (accès payant), qui proposeront chaque jour les étapes en intégralité. Les deux diffuseurs donneront également rendez-vous sur leurs sites Internet respectifs pour les adeptes du visionnage en streaming (réservé aux abonnés en ce qui concerne Eurosport).

Le Tour de France 2021 devait partir de Copenhague. Mais le maire de la ville a annoncé que ce rendez-vous allait être repoussé à l'année suivante, en 2022, pour des raisons de calendrier. La capitale danoise doit en effet accueillir les matches de l'Euro, reportés d'un an en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. "Je suis heureux que nous ayons réussi à garantir un départ danois du Tour en 2022", a déclaré le maire de Copenhague, Frank Jensen, dans un communiqué faisant état d'un accord avec l'organisateur de la course, ASO, après plusieurs semaines de discussions.

Ce lundi 10 août, les organisateurs du Tour de France annoncent que la course 2021 partira de Brest, le samedi 26 juin. La Bretagne accueillera les quatre premières étapes de l'édition. Les discussions étaient en cours depuis plusieurs semaines. "Depuis 2018, on avait évoqué le départ du Tour avec la Région, et on s'était entendu l'automne dernier sur 2022", explique Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve.