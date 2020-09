"Tour de France : le profil de la 4e étape, l'actu en direct"

Rudy Molard, l'un des lieutenants de Thibaut Pinot au sein de l'équipe Groupama-FDj s'est également exprimé hier soir au sujet de montée vers Orcières-Merlette,n qu'il connaît bien. "C’est une belle ascension, pas forcément très dure, mais il pourrait y avoir des attaques dans la deuxième partie de la montée, a-t-il noté. On va essayer de bien la passer et faire une belle étape".

11:37 - Quelle météo pour l'étape du jour ?

Pas épargnés par le mauvais temps depuis le départ de ce Tour de France 2020, les coureurs devraient être confrontés à des conditions plus clémentes ce mardi. La température sera peu élevée (entre 12 et 16°C) mais le vent est annoncé faible et le départ de l'étape devrait être donné sous le soleil avant l'apparition de nuages. Aucune grosse averse de pluie n'est a priori à prévoir.