Paris - Roubaix 2021 : "l'Enfer du Nord" annulé ou maintenu ? Quelle date de secours ?

PARIS - ROUBAIX. La reine des classiques de cyclisme est à nouveau en danger. Comme l'an passé, ce crû 2021 pourrait être reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie de Covid-19. La décision est attendue dans les prochaines heures.

Sommaire Dates

Parcours

[Mis à jour le 29 mars 2021 à 18h13] Paris - Roubaix aura-t-il lieu en 2021 ? La question est sur toutes les lèvres dans le milieu du cyclisme, alors que la crise du Covid-19 s'est intensifiée ces dernières semaines dans la région des Hauts-de-France sous confinement. La semaine passée, le préfet du Nord s'était montré assez pessimiste, laissant entendre que la course pourrait être, comme l'an passé, annulée ou reportée. "Je vous garantis le scoop quand viendra le temps de la réponse, mais vous pouvez la deviner, je vois le ciel moins bleu", avait indiqué Miche Lalande sur les ondes de France Bleu, et s'était montré circonspect sur le fait que la Belgique continuait à organiser des courses cyclistes : "Il faudra m'expliquer la cohérence avec les gestes barrières et tout le reste". Mercredi dernier, une députée du Nord, Valérie Six, a, elle, plaidé pour le maintien de Paris - Roubaix. Dans une lettre ouverte adressée à la ministre des Sports Roxana Maracineanu, elle souligne notamment : "Annuler deux années de suite la reine des classiques aurait des répercussions pour tous les acteurs de la course (...) alors que depuis le début de la saison internationale, toutes les courses de grande envergure ont été maintenues en respectant les règles sanitaires (...) Comme pour ces cours, le Paris - Roubaix pourrait se dérouler dans de bonnes conditions et à huis-clos". Quoi qu'il en soit, l'incertitude ne devrait plus persister très longtemps puisqu'une décision concernant un éventuel report es attendue dans la semaine.

L'édition 2021 de Paris - Roubaix subira-t-elle le même sort que celle de 2020 ? L'an passé, la course était prévue le 12 avril puis avait été reportée à la date du 25 octobre 2020 avant d'être finalement annulée e raison de la recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays. Cette année, les organisateurs ont donné rendez-vous au dimanche 11 avril 2021 pour cette 118e édition, pour le moment maudite. En cas de report, les dates du 24 et du 31 octobre pourraient être choisies selon Le Parisien.

Le parcours de cette édition 2021 devrait être assez semblable à celui qui était prévu l'an passé avant le report. Le départ devait être donné de Compiègne pour une distance de 259 kilomètres jusqu'à Roubaix. Il y aurait du avoir un secteur pavé de plus par rapport à l'édition précédente (30 contre 29) pour un rallongement de 500 mètres de kilomètres de pavés (55 contre 54,5 en 2019). Les coureurs devaient retrouver le secteur en montée du hameau du Buat, plus visité depuis 2016, mais également les traditionnels secteurs de la Trouée Arenberg (km 160) du Mons-en-Pévèle (km 209,5) et du Carrefour de l'Arbre (km 240,5) qui réalisent traditionnellement un véritable écrémage dans le peloton.