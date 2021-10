Paris-Roubaix : déjà des conditions dantesques... Vivez la course en direct !

PARIS - ROUBAIX 2021. Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel, Florian Sénéchal… Lequel des favoris inscrira aujourd'hui son nom au palmarès de l'Enfer du Nord ? Vivez la course en direct commenté puis découvrez le classement. Le point, également, sur le parcours et les modalités de diffusion TV.

Diffusion TV Paris-Roubaix 2021 : l'essentiel La 118e édition de Paris-Roubaix de cyclisme a lieu ce dimanche 26 septembre 2021. Le départ a été donné ce matin à 11h de Compiègne. Un groupe de 31 coureurs ouvrent la route sur un parcours où la gestion des intempéries va avoir toute son importance.

Sur un parcours comportant 55 kilomètres de pavés répartis sur 33 secteurs, les meilleurs routiers-sprinteurs du peloton sont réunis, à commencer par deux des principaux favoris, Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel

Du côté français, en l'absence du champion du monde Julian Alaphilippe, les coureurs les plus susceptibles de briller sur ce Paris-Roubaix 2021 semblent être Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Christophe Laporte et Arnaud Démare.

Paris-Roubaix 2021 en direct

13:13 - Premier secteur pavé Les hommes de tête sont actuellement dans le secteur de Troisvilles à Inchy, long de 2200 mètres. Ils disposent de 1'40" d'avance sur le peloton. 13:08 - Grosse chute dans le peloton À la sortie d'un virage, plusieurs coureurs sont partis au sol comme Jaser Stuyven ou encore le Suisse Küng. 13:07 - Derrière, le peloton contrôle À 165 km de l'arrivée, le peloton ne laisse guère de champ d'action aux échappés du jour puisqu'ils ne comptent que 1'21" d'avance avant le début du premier secteur pavé. 13:05 - La composition du groupe de tête Dès les premiers km de ce Paris-Roubaix, un gros groupe de coureurs s'est échappé et ouvre donc la route : Sweeny, Van der Sande, Oss, Ballerini, Declercq, Affini, Roosen, Van Hooydonck, Philipsen, Skujins, Haller, GVA, Küng, Bissegger, Carvalho, Laengen, Rowe, Moscon, Maitre, Durbridge, Stannard, Siskevicius, Eekhoff, Walscheid, Erviti, Jorgenson,F.Vermeersch, Wright, Mozzato, Robeet.

Lors de la précédente édition de Paris-Roubaix, en 2019, le Belge Philippe Gilbert s'était imposé devant Nils Politt et Yves Lampaert. Le rappel du classement :

Philippe Gilbert (BEl) Nils Politt (ALL) Yves Lampaert (BEL) Sep Vanmarcke (BEL)

Le parcours de cette édition 2021 de Paris-Roubaix est assez semblable à celui qui était prévu l'an passé avant le report. Sur ce tracé long de 259 kilomètres, les coureurs devront franchir 30 secteurs pavés (55 kilomètres pavés au total), et notamment les passages redoutés de la Trouée Arenberg (km 162,4), de Mons-en-Pévèle (km 209) et du Carrefour de l'Arbre (km 240,5) qui réalisent traditionnellement un véritable écrémage dans le peloton. Le profil du parcours :

Le Belge Wout Van Aert et le Hollandais Mathieu Van der Poel figurent parmi les favoris naturels de ce Paris-Roubaix 2021 mais devront composer avec la concurrence d'un joli lot de prétendants dans lequel figurent notamment le Danois Kasper Asgreen, le Français Florian Sénéchal, l'Italien Sonny Colbrelli, l'Allemand, Nils Politt, le Hollandais Dylan van Baarle, le Belge Jasper Stuyven ou encore les anciens vainqueurs Philippe Gilbert et Peter Sagan. Côté français, si Sénéchal semble donc avoir les meilleures armes, Anthony Turgis, Christophe Laporte et Arnaud Démare pourraient également avoir leur mot à dire. La liste des engagés.

Une double diffusion est prévue à la TV ce dimanche 3 octobre à l'occasion de ce Paris-Roubaix 2021 : il est en effet possible de suivre cet événement cyclisme en intégralité, à la fois sur France 3, depuis 10h, et sur la chaîne Eurosport 1, depuis 10h30.