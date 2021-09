Paris-Roubaix 2021 : parcours, engagés, météo, diffusion TV… Tout savoir

PARIS - ROUBAIX. Exceptionnellement décalée à l'automne, la Reine des classiques du cyclisme est programmée ce dimanche 3 octobre 2021. Découvrez le profil du parcours et les principaux favoris de la course, qui pourrait se disputer sous la pluie.

[Mis à jour le 29 septembre 2021 à 14h21] Paris-Roubaix est de retour ce dimanche ! Annulé l'an passée en raison de la crise du Covid-19, l'une des plus prestigieuses courses de cyclisme du monde aura bien lieu cette année et s'annonce une nouvelle fois épique puisque la pluie pourrait s'inviter sur les fameuses routes pavées de "L'Enfer du Nord". Qui succèdera au palmarès à Philippe Gilbert ? Qui sont les favoris ? Un coureur français sera-t-il capable de dompter les pièges du parcours et de s'imposer, 24 ans après Frédéric Guesdon, le dernier vainqueur tricolore en date ?

La 118e édition de Paris-Roubaix aura eu bien du mal à se trouver une date, crise sanitaire oblige. Initialement prévue le 12 avril 2020 puis décalée au 25 octobre 2020, la course avait été finalement annulée l'an passé. Les organisateurs avaient ensuite donné rendez-vous au 11 avril 2021 avant d'être finalement contraints de repousser encore l'échéance au dimanche 3 octobre 2021. Les horaires ont également été fixés : le peloton s'élancera à 11 heures de Compiègne, pour une arrivée prévue sur le vélodrome de Roubaix entre 17h et 17h30.

Le parcours de cette édition 2021 de Paris-Roubaix est assez semblable à celui qui était prévu l'an passé avant le report. Sur ce tracé long de 259 kilomètres, les coureurs devront franchir 30 secteurs pavés (55 kilomètres pavés au total), et notamment les passages redoutés de la Trouée Arenberg (km 162,4), de Mons-en-Pévèle (km 209) et du Carrefour de l'Arbre (km 240,5) qui réalisent traditionnellement un véritable écrémage dans le peloton. Le profil du parcours :

© ASO

Les prévisions météo laissent présager la survenance de quelques averses de pluie, dimanche, sur le parcours de Paris-Roubaix, ce qui devrait rendre la tâche des coureurs encore plus difficile et augmenter le risque de chute.

"S'il pleut, ça va faciliter encore le travail des cyclo-crossmen, expliquait cette semaine, dans L'Equipe, Thierry Gouvenou, le directeur de course. Dans ces conditions, des Van Aert et des Van der Poel devraient être très, très, à l'aise". Le Belge et le Hollandais figurent en effet parmi les favoris naturels de ce Paris-Roubaix 2021 mais devront composer avec la concurrence d'un joli lot de prétendants dans lequel figurent notamment le Danois Kasper Asgreen, le Français Florian Sénéchal, l'Italien Sonny Colbrelli, l'Allemand, Nils Politt, le Hollandais Dylan van Baarle, le Belge Jasper Stuyven ou encore les anciens vainqueurs Philippe Gilbert et Peter Sagan. Côté français, si Sénéchal semble avoir les meilleures armes, Anthony Turgis, Christophe Laporte et Arnaud Démare pourraient également avoir leur mot à dire. La liste des engagés.

Une double diffusion est prévue à la TV à l'occasion de ce Paris-Roubaix 2021 : il sera en effet possible de suivre cet événement cyclisme en intégralité, à la fois sur France 3, à partir de 10h, et sur la chaîne Eurosport 1 à partir de 10h30.

Le dernier vainqueur en date de Paris-Roubaix est le Belge Philippe Gilbert, qui l'avait emporté en 2019, devant l'Allemand Nils Politt et un autre coureur belge, Yves Lampaert. Le palmarès des dix dernières années :