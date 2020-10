Paris - Roubaix : le crû 2020 annulé à cause du Covid-19, quelle date pour 2021 ?

PARIS - ROUBAIX 2020 - Mauvaise nouvelle pour les fans de cyclisme : l'Enfer du Nord, qui devait se dérouler le 25 octobre prochain, n'aura pas lieu. Les organisateurs ont annulé la course en raison des contraintes liées à la crise du coronavirus.

Sommaire Dates

Parcours

[Mis à jour le 9 octobre 2020 à 11h24] Le couperet est tombé : l'édition 2020 de Paris - Roubaix, qu'on savait depuis plusieurs semaines menacée en raison des contraintes imposées par les autorités pour limiter la propagation du Covid-19 en France, n'aura pas lieu. L'annonce du passage en zone d'alerte maximale de la Métropole Européenne de Lille (MEL) aura été le coup de grâce pour les organisateurs de la course, qui indiquent aujourd'hui que cette décision de faire une croix sur Paris - Roubaix 2020 a été prise "à la demande du préfet du Nord, du préfet des Hauts-de-France, et suite à l'annonce hier d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé" :

Official Communication: see you on the 11th April 2021



Communiqué officiel : rendez-vous le 11 avril 2021 !#ParisRoubaix pic.twitter.com/g1ao7F9ZG3 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) October 9, 2020

Prévue le 12 avril 2020, la classique française Paris - Roubaix avait été reportée à cause de la pandémie du coronavirus et la date du 25 octobre 2020 avait ensuite été trouvée. Les organisateurs ont donné rendez-vous au dimanche 11 avril 2021 pour la prochaine édition.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour cette 118e édition, le départ devait être donné de Compiègne pour une distance de 259 kilomètres jusqu'à Roubaix. Il y aurait du avoir un secteur pavé de plus par rapport à l'édition précédente (30 contre 29) pour un rallongement de 500 mètres de kilomètres de pavés (55 contre 54,5 en 2019). Les coureurs devaient retrouver le secteur en montée du hameau du Buat, plus visité depuis 2016, mais également les traditionnels secteurs de la Trouée Arenberg (km 160) du Mons-en-Pévèle (km 209,5) et du Carrefour de l'Arbre (km 240,5) qui réalisent traditionnellement un véritable écrémage dans le peloton.