Paris-Roubaix : Vers un duel Colbrelli - VDP... Vivez la course en direct !

PARIS - ROUBAIX 2021. Longtemps en tête, Gianni Moscon est désormais distancé dans ce Paris-Roubaix, marqué par la pluie. La victoire va se jouer entre Van der Poel, Colbrelli et Vermeersch. Vivez la course en direct commenté puis découvrez le classement.

Diffusion TV Paris-Roubaix 2021 : l'essentiel La 118e édition de Paris-Roubaix de cyclisme a lieu ce dimanche 26 septembre 2021. Le départ a été donné ce matin à 11h de Compiègne. L'Italien Gianni Moscon est seul en tête, mais pourrait bien voir un retour de Van der Poel sur un parcours où la gestion des intempéries va avoir toute son importance.

Sur un parcours comportant 55 kilomètres de pavés répartis sur 33 secteurs, les meilleurs routiers-sprinteurs du peloton sont réunis, à commencer par deux des principaux favoris, Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel

Du côté français, en l'absence du champion du monde Julian Alaphilippe, les coureurs les plus susceptibles de briller sur ce Paris-Roubaix 2021 semblent être Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Christophe Laporte et Arnaud Démare.

Paris-Roubaix 2021 en direct

17:04 - Les 10 derniers km Le trio de tête creuse l'écart sur Moscon et va se disputer la victoire de ce Paris-Roubaix. Le groupe Van Aert est à 1' de la tête. 16:57 - Un trio de tête va se jouer la victoire Van der Poel, Colbrelli et Vermeersch ! Ces trois hommes vont se jouer la victoire d'ici 13 km tandis que Moscon est à 13" du trio. 16:53 - Passage du secteur du Carrefour de l'Arbre Dernier gros passage pavé pour les coureurs ! Et Van der Poel est sorti du groupe de chasse ! Ils ont Moscon en ligne de mire. 16:53 - Moscon est rattrapé ! Attaque de Colbrelli ! À peine revenu sur Moscon, le champion d'Europe place une violente accélération !. 16:50 - Moscon va se faire reprendre ! Plus que 8" d'avance pour l'Italien à la sortie du secteur Camphin-en-Pévèle ! 16:47 - Chute de Boivin Le Canadien ne remportera pas ce Paris-Roubaix, la faute à une chute avec une moto. 16:46 - Moscon reprend de l'avance Il résiste bien l'Italien ! Il a même repris quelques secondes au groupe VDP. 16:42 - Les images de la chute de Moscon S'il ne franchit pas la ligne d'arrivée en premier, l'Italien pourra longtemps regretter cette chute. ???? La chute de Moscon, juste après la crevaison : une aubaine pour le groupe Van der Poel, qui revient fort ! #ParisRoubaix



Le direct ???? https://t.co/QFoQq8CsCC #LesRP pic.twitter.com/LIOUIW38au — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 3, 2021 16:41 - 13" d'avance pour Moscon L'Italien a perdu quasiment sa minute d'avance ! En cas d'attaque dans le groupe VDP, il pourrait bien se faire reprendre ! 16:36 - Chute de Moscon ! C'est terrible pour Moscon ! Lors du passage d'un secteur pavé, l'Italien est parti au sol ! Il ne dispose plus que de 20" d'avance ! 16:36 - Moscon semble capable d'aller au bout ! Un changement de vélo rapide mais il a perdu une poignée de secondes dans l'affaire. l'Italien dispose encore de 40 secondes d'avance sur le groupe Van der Poel. 16:31 - Crevaison pour Moscon ! Quel retournement de situation dans ce Paris-Roubaix ! Seul en tête, l'Italien a sa roue arrière à plat. Il va perdre du temps ! 16:28 - 45" de retard pour le groupe VDP L'écart commence à diminuer en faveur du groupe Colbrelli-VDP. 16:25 - Van der Poel est repris Excellent opération pour Moscon, puisque VDP a été repris par le groupe Colbrelli. 16:21 - VDP tente de s'isoler Mathieu van der Poel retente un coup de force dans ce secteur 9. Personne n'arrive à le suivre. A noter que Tom Van Asbroeck et Florian Vermeersch ont été repris par le trio auparavant. LIRE PLUS

Lors de la précédente édition de Paris-Roubaix, en 2019, le Belge Philippe Gilbert s'était imposé devant Nils Politt et Yves Lampaert. Le rappel du classement :

Philippe Gilbert (BEl) Nils Politt (ALL) Yves Lampaert (BEL) Sep Vanmarcke (BEL)

Le parcours de cette édition 2021 de Paris-Roubaix est assez semblable à celui qui était prévu l'an passé avant le report. Sur ce tracé long de 259 kilomètres, les coureurs devront franchir 30 secteurs pavés (55 kilomètres pavés au total), et notamment les passages redoutés de la Trouée Arenberg (km 162,4), de Mons-en-Pévèle (km 209) et du Carrefour de l'Arbre (km 240,5) qui réalisent traditionnellement un véritable écrémage dans le peloton. Le profil du parcours :

Le Belge Wout Van Aert et le Hollandais Mathieu Van der Poel figurent parmi les favoris naturels de ce Paris-Roubaix 2021 mais devront composer avec la concurrence d'un joli lot de prétendants dans lequel figurent notamment le Danois Kasper Asgreen, le Français Florian Sénéchal, l'Italien Sonny Colbrelli, l'Allemand, Nils Politt, le Hollandais Dylan van Baarle, le Belge Jasper Stuyven ou encore les anciens vainqueurs Philippe Gilbert et Peter Sagan. Côté français, si Sénéchal semble donc avoir les meilleures armes, Anthony Turgis, Christophe Laporte et Arnaud Démare pourraient également avoir leur mot à dire. La liste des engagés.

Une double diffusion est prévue à la TV ce dimanche 3 octobre à l'occasion de ce Paris-Roubaix 2021 : il est en effet possible de suivre cet événement cyclisme en intégralité, à la fois sur France 3, depuis 10h, et sur la chaîne Eurosport 1, depuis 10h30.