DIRECT. Giro 2022 : Bardet 3e du général, le classement

13:00 - Des regrets pour Bardet

À la lutte pour la victoire d'étape hier, il a manqué quelques mètres à Romain Bardet pour franchir la ligne d'arrivée devant le vainqueur du jour, Jai Hindley. Après la course, le coureur de la formation Team DSM avait quelques regrets : "C'est difficile à accepter là, j'ai fait une erreur au virage et c'est les quelques centimètres qui me manquent. Je n'ai pas trop fait le forcing dans la bosse parce que je savais qu'au sprint j'étais le plus rapide et je voulais juste me mettre dans la roue de Carapaz et Hindley a pris 3 longueurs au virage, je ne pensais pas que c'était aussi court" Remonté 3e au classement général, le Français ne compte pas jouer la place de leader dans l'immédiat : "Pour le maillot rose, je ne savais pas, c'est mieux de rester en retrait encore."