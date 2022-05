DIRECT. Giro 2022 : blessé à l'oeil, Girmay ne prendra pas le départ de la 11e étape, le profil

GIRO D'ITALIA. Place à la 11e étape du Giro ce mercredi 18 mai avec une nouvelle occasion pour les sprinteurs et un certain Arnaud Démare de briller alors que Biniam Girmay, blessé à cause d'une bouteille de Prosecco. La course en direct.

11:10 - Le profil de la 11e étape Le retour du plat pour cette 11e étape du Giro avec une belle occasion pour les sprinteurs de briller. ???? Giro d'Italia 2022 ????



Powered by @ENIT_italia#Giro pic.twitter.com/mTF4RIB3ei — Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2022 10:50 - Hémorragie de la chambre antérieure de l'œil gauche pour Girmay Les examens médicaux ont révélé qu'il a été victime d'une hémorragie de la chambre antérieure de l'œil gauche, qui lui obscurcit sa vision. Le médecin de l'équipe Intermarché-Wanty indique qu'une "telle blessure ne menace pas son œil en principe" à terme. Mais par précaution, Biniam Girmay ne peut pas "pratiquer des activités intensives" et doit donc désormais se soigner et se reposer. 10:35 - Le message de Biniam Girmay en vidéo Via les réseaux sociaux, Biniam Girmay a annoncé qu'il ne prendrait pas le départ de la 11e étape du Giro. A message from Biniam Girmay #Giro pic.twitter.com/D2GCW3mH9X — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 18, 2022 10:20 - Girmay forfait ! Biniam Girmay ne prendra pas le départ de la 11e étape du Giro 2022 ! Blessé sur le podium après sa victoire à cause du bouchon de Prosecco, le coureur d'Intermarché Wanty Gobert ne peut pas prendre le départ. 10:17 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous pour suivre en direct et en intégralité la 11e étape du Tour d'Italie avec un départ prévu aux alentours de 12h30.

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 10e étape de ce Giro 2022, l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo est toujours maillot rose de ce Tour d'Italie et possède 12 secondes d'avance sur Almeida et14 sur le Français Romain Bardet.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

© Giro

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.