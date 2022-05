DIRECT. Giro 2022 : la 5e étape pour Démare ! Le classement

GIRO D'ITALIA. Première victoire sur ce Tour d'Italie pour Arnaud Démare qui s'impose lors du sprint massif devant le Colombien Gaviria. Juan Pedro Lopez est toujours maillot rose à l'issue de cette 5e étape, le classement.

16:17 - Nibali prend sa retraite Après l'arrivée de la 5e étape du Giro 2022 à Messine sur ses terres, Vincenzo Nibali a annoncé à la télévision italienne prendre sa retraite à la fin de la saison. Alors que le #Giro est à Messine, sa ville natale, Vincenzo Nibali vient d'annoncer à la télévision italienne qu'il prendra sa retraite à l'issue de la saison en cours. Avec Alejandro Valverde et Philippe Gilbert, c'est un autre grand nom qui partira fin 2022. pic.twitter.com/6Bjt1skP2e — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 11, 2022 16:15 - Démare : "Les mecs ont fait un super boulot" Victorieux aujourd'hui sur le Giro, Arnaud Démare est satisfait d'avoir franchi la ligne d'arrivée en premier. Après avoir été lâché durant l'étape, le Français savoure sa victoire : "C'était une journée difficile mais le sprint était plutôt fluide pour moi. Les mecs ont fait un super boulot, j'ai été patient pour lancer. On est descendu comme des balles dans la descente pour revenir. On sait de quoi l'équipe est capable. Il faut persévérer." 16:05 - Arnaud Démare leader du classement par points Grâce à sa victoire aujourd'hui lors de la 5e étape du Giro 2022, Arnaud Démare s'empare du maillot cyclamen (classement par points). Le Français devance Biniam Girmay et Fernando Gaviria. Le classement par points à l'issue de cette cinquième étape avec le bel avantage pris par Arnaud Démare grâce à son succès. Il avait ramené le maillot cyclamen en 2020 après avoir gagné 4 étapes. Il aura une nouvelle occasion demain pour triompher. #Giro pic.twitter.com/vbIKQVLOaW — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 11, 2022 16:00 - Juan Pedro Lopez toujours leader Pas de changement au classement général où Juan Pedro Lopez portera demain le maillot rose de leader. 15:56 - Le Top 10 de l'étape Cette 5e étape du Giro a vu Arnaud Démare franchir la ligne d'arrivée en premier devant Fernando Gaviria et Giacomo Nizzolo. Voici le top 10 de l'étape. Le top 10 de cette cinquième étape du Tour d'Italie, avec Arnaud Démare qui domine Fernando Gaviria et Giacomo Nizzolo. Le Français avait été distancé dans la principale difficulté du jour mais était revenu dans la descente, au contraire de Caleb Ewan et Mark Cavendish. #Giro pic.twitter.com/OczyMSw0Gh — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 11, 2022 15:53 - Gaviria et Nizzolo 2e et 3e Arnaud Démare a remporté la 5e étape du Giro 2022. Le Français devance le Colombien Fernando Gaviria et l'Italien Giacomo Nizzolo. 15:50 - Victoire d'étape pour Démare Quel sprint d'Arnaud Démare ! Le Français de la formation Groupama-FDJ s'adjuge au sprint la 5e étape du Giro 2022. Après une deuxième place dimanche, le sprinteur remporte sa sixième victoire dans sa carrière sur le Tour d'Italie. 15:50 - La Flamme Rouge ! Derniers efforts à venir avant de lancer les sprinteurs ! 15:48 - 2 kilomètres Plus que 2 kilomètres avant l'arrivée. Les sprinteurs se trouvent encore dans les roues de leurs coéquipiers. Bientôt la flamme rouge. 15:46 - 5 kilomètres ! Moins de 5 kilomètres à parcourir avec la formation Bora qui tente de placer Kamna en tête. Alpecin est aussi à l'avant de peloton pour tenter de placer son leader Mathieu van der Poel. 15:42 - Les sprinteurs commencent à se placer À moins de dix kilomètres de l'arrivée, les formations commencent à faire les efforts pour se replacer à l'approche du sprint massif pour conclure l'étape. Biniam Girmay est présent mais aussi Arnaud Démare et Giaccomo Nizzolo. 15:32 - Moins de 17 kilomètres Il reste près de 16 kilomètres à parcourir pour le peloton dans cette 5e étape du Giro 2022. Les coureurs vont bientôt arriver à Messine. 15:31 - Cavendish jette l'éponge Lâché dans l'ascension du col de Portella Mandrazi, Mark Cavendish et ses quatre coéquipiers, trop distancés ont stoppé leur tentative pour revenir sur le peloton. 15:27 - Almeida gagne une place au général Après sa deuxième place au sprint intermédiaire de Villafranca Tirrena, le leader de la formation UAE Emirates João Almeida a gagné deux secondes au classement général, lui permettant de passer devant l'Espagnol Pello Bilbao, 7e. 15:23 - 25 kilomètres de l'arrivée Plus que 25 kilomètres à parcourir pour le peloton avant l'arrivée à Messine, lors de la 5e étape du Giro. LIRE PLUS

Quel est le classement du Giro 2022 ?

À l'issue de la 5e étape de ce Giro 2022, l'Espagnol Juan Pedro Lopez de la Trek Segafredo est toujours maillot rose de ce Tour d'Italie et possède 39 secondes d'avance sur Kamna et 58 secondes sur Taaramae. Notons que Romain Bardet, premier français au général, est désormais 10e du classement.

Le Tour d'Italie sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport du 6 au 29 mai. La course sera diffusé sur Eurosport 1, Eurosport.fr ainsi que sur les applications Eurosport et GCN. Chaque étape sera accompagnée d'une présentation et d'un débrief des "Rois de la Pédale", animés successivement par Géraldine Weber et Lesly Boitrel. La course sera quant à elle commentée par Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, rejoints tour à tour par Steve Chainel, David Moncoutié, Philippe Gilbert, Audrey Cordon Ragot.

Quelle est la carte du Giro 2022

Voici la carte officielle du Tour d'Italie 2022 qui part le 6 mai 2022 depuis la Hongrie avant de rejoindre le sud de l'Italie pour un premier transfert le 9 mai avant de repartir un peu plus dans le Nord le 11 mai :

Quel est le parcours détaillé du Giro 2022 ?

Des occasions pour les sprinteurs, pour les puncheurs, mais surtout pour les grimpeurs. Avec un très gros dénivelé positif, le Giro 2022 devrait être l'un des plus difficiles de l'histoire du Tour d'Italie.

1re étape (6 mai) : Budapest-Visegrad 195 km.

2e étape (7 mai) : Budapest-Budapest (clm) 9,2 km.

3e étape (8 mai) : Kaposvar-Balatonfüred 201 km

4e étape (10 mai) : Avola-Etna 166km

5e étape (11 mai) : Catane-Messine 172km

6e étape (12 mai) : Palmi-Scalea 192 km.

7e étape (13 mai) : Diamante-Potenza 199 km.

8e étape (14 mai) : Naples-Naples 149 km.

9e étape (15 mai) : Isernia-Blockhaus 187 km.

10e étape (17 mai) : Pescara-Jesi 194 km.

11e étape (18 mai) : Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 km.

12e étape (19 mai) : Parme-Gênes 186 km

13e étape (20 mai) : San Remo - Coni 157 km

14e étape (21 mai) : Santena-Turin 153 km

15e étape (22 mai) : Rivarolo Canavese - Cogne 177 km.

16e étape (24 mai) : Salo-Aprica 200 km.

17e étape (25 mai) : Ponte di Legno - Lavarone 165 km.

18e étape (26 mai) : Borgo Valsugana - Trévise 146 km.

19e étape (27 mai) : Marano Lagunare - Sanctuaire de Castelmonte 178 km

20e étape (28 mai) : Belluno - Marmolada (Passo Fedaia) 167 km.

21e étape (29 mai) : Vérone-Vérone

Quel est le palmarès du Tour d'Italie ?

Voici le palmarès des 15 dernières années du Tour d'Italie, appelé Giro d'Italia.